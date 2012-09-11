نماینده خرم آباد تصادف کرد/ اعزام "ایرج عبدی" به یکی از بیمارستانهای تهران

به گزارش خبرنگار مهر، در سانحه رانندگی که در ساعات اولیه صبح امروز سه شنبه بیست و یکم شهریور ماه در آزاد راه خرم آباد - پل زال برای دکتر ایرج عبدی نماینده مردم خرم آباد و دوره رخ داد وی دچار جراحات و آسیب هایی شد.

بنابر اعلام مسئولان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در پی این حادثه مشکل حاد و خطرناکی وجود نداشته و اقدامات درمانی لازم و فوری توسط پزشکان و جراحان بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد به سرعت برای ایرج عبدی و همراهان وی انجام شده است.

همچنین روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در اطلاعیه ای عنوان کرد که دیگر همراهان دکتر ایرج عبدی که در این سانحه دچار جراحات و آسیب های مختصری شده بودند به طور سرپایی مداوا و خوشبختانه هیچگونه خطری سلامت نماینده خرم آباد و همراهان وی را در حال حاضر تهدید نمی کند.

این در حالیست که ساعاتی قبل دکتر اردشیر شیخ آزادی رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان و قائم مقام وزیر بهداشت در استان با حضور در بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد از دکتر ایرج عبدی نماینده محترم مردم خرم آباد عیادت کرد.

وی با حضور بر بالین دکترعبدی در اتاق عمل ارتوپدی بیمارستان شهدای عشایر در جریان آخرین اقدامات درمانی پزشک معالج و تیم درمانی نماینده خرم آباد قرار گرفت و دستورات لازم در راستای تسریع در اقدامات درمانی دکتر عبدی و خانواده وی را صادر کردند.

دکتر فلاح ارتوپد معالج ایرج عبدی در این رابطه گفت: حال عمومی دکتر عبدی خوب و رضایت بخش است و در پرتونگاری های به عمل آمده از ایشان به این نتیجه رسیده ایم که نیاز به مداخلات جراحی ارتوپدی دارد.

وی با بیان اینکه این اقدامات در داخل استان قابل انجام بوده و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد، ادامه داد: با این وجود با صلاحدید دکتر عبدی ایشان برای ادامه درمان به یکی از بیمارستان های تهران اعزام شدند.