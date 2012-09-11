دولت نظر خود در خصوص اصلاح قانون انتخابات را به کمیسیون شوراها ارائه کند

امیر خجسته در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با وزیر کشور گفت: در این جلسه ۱۵ سوال از وزیرکشور مطرح شد که ۹ نماینده از سوال خود منصرف شده و ۶ نماینده دیگر در جلسه حضور پیدا کردند.
وی با بیان اینکه امروز جلسه بسیار خوبی با حضور مصطفی محمد نجار برگزار شد و نمایندگان از برگزاری این جلسه رضایت داشتند، گفت: همچنین در این نشست صولت مرتضوی و محمدی فر معاونان وزیر کشور حضور داشتند و سوال و جواب هایی میان نمایندگان و وزیر کشور ومعاونین وی مطرح شد.
خجسته تاکید کرد: در این جلسه نمایندگان بار دیگر به خاطر برگزار بسیار خوب انتخابات مجلس شورای اسلامی از وزیر کشور و ومعاونین وی تشکر کردند.
وی همچنین موضوع تقسیمات کشوری را از دیگر محورهای جلسه امروز نمایندگان با وزیر کشور عنوان کرد.
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