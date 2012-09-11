دولت نظر خود در خصوص اصلاح قانون انتخابات را به کمیسیون شوراها ارائه کند

امیر خجسته در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با وزیر کشور گفت: در این جلسه ۱۵ سوال از وزیرکشور مطرح شد که ۹ نماینده از سوال خود منصرف شده و ۶ نماینده دیگر در جلسه حضور پیدا کردند.

وی با بیان اینکه امروز جلسه بسیار خوبی با حضور مصطفی محمد نجار برگزار شد و نمایندگان از برگزاری این جلسه رضایت داشتند، گفت: همچنین در این نشست صولت مرتضوی و محمدی فر معاونان وزیر کشور حضور داشتند و سوال و جواب هایی میان نمایندگان و وزیر کشور ومعاونین وی مطرح شد.

خجسته تاکید کرد: در این جلسه نمایندگان بار دیگر به خاطر برگزار بسیار خوب انتخابات مجلس شورای اسلامی از وزیر کشور و ومعاونین وی تشکر کردند.

وی همچنین موضوع تقسیمات کشوری را از دیگر محورهای جلسه امروز نمایندگان با وزیر کشور عنوان کرد.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد برخی سوالاتی که توسط نمایندگان مطرح شده با حضور آنها به طور انفرادی در وزارت کشور پاسخ داده شود.

خجسته با تاکید بر اینکه در جلسه مشترک نمایندگان و وزیر کشور بحثی در خصوص اصلاح قانون انتخابات صورت نگرفت، اظهار داشت: از وزیر کشور در این نشست درخواست شد تا نظر دولت در خصوص اصلاح قانون انتخابات را هر چه سریعتر به این کمیسیون ارائه کند تا در کنار گزارش های شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و مرکز پژوهش های مجلس بتوانیم با وفاق کلی طرح اصلاح قانون انتخابات را در مجلس تصویب کنیم.

