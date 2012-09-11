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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۸:۴۱

پرتوی:

17 هزار ادوات کشاورزی فرسوده در اردبیل وجود دارد

17 هزار ادوات کشاورزی فرسوده در اردبیل وجود دارد

اردبیل – خبرگزاری مهر: معاون مالی جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: 17 هزار دستگاه کمباین و تراکتور فرسوده در استان وجود دارد که باید مقدمات تعویض این ادوات فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر پرتوی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه توسعه کشاورزی اردبیل با اشاره به عمر ادوات کشاورزی در استان تصریح کرد: این تعداد با بیش از 13 سال عمر  فرسوده شده و باید با پرداخت تسهیلات بانکی به کشاورزان و فعالان کشاورزی این ادوات نوسازی شود.

وی با بیان اینکه بانکها باید برای تعویض این ادوات کشاورزی تسهیلات سرمایه در گردش پرداخت کنند، افزود: باید بانکهای عامل پرداخت تسهیلات کشاورزی از میزان سهمیه استان برای پرداخت تسهیلات در بخش توسعه کشاورزی برای خرید یا تعویض ادوات کشاورزی هم تسهیلات بپردازند.

پرتوی با بیان اینکه اردبیل یکی از قطبهای کشاورزی استان است، اضافه کرد: تسهیلات پرداختی کمتر از 300 میلیون ریال در طرح توسعه کشاورزی می تواند به صورت سرمایه در گردش به صاحبان ادوات فرسوده هم پرداخت شود.

وی با اشاره به اعتبارات تخصیص داده شده به توسعه کشاورزی استان ادامه داد: هزار و 650 میلیارد ریال سهمیه تسهیلات بانکی برای توسعه کشاورزی استان است.

به گفته معاون اداری و مالی جهاد کشاورزی استان از این مبلغ تنها 50 میلیارد ریال جذب شده و از بقیه سهمیه هم می توان برای خارج کردن تراکتورها و کمباینهای فرسوده هم تسهیلات اعطا کرد.
 

کد مطلب 1694569

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