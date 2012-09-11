به گزارش خبرنگار مهر، حسام دهقان ظهر سه شنبه در جمع مدیران شهرستان شهرضا طی سخنانی با اشاره به فعالیت‌های انجام گرفته در راستای آغاز سال تحصیلی جدید گفت: در سال تحصیلی جدید سیاست‌های سازنده‌ای در راستای دستیابی به اهداف مقدس حوزه تعلیم و تربیت در شهرستان شهرضا اتخاذ شده است.

وی با اشاره به اینکه بر اساس اطلاعات و آمار موجود تاکنون اطلاعات 22 هزار نفر دانش آموز در سامانه ثبت نام مدارس برای تحصیل در مدارس شهرستان شهرضا به ثبت رسیده است، ادامه داد: بر اساس پیش بینی انجام گرفته امکان افزایش تعداد دانش آموز شهرستان شهرضا تا آمار 24 هزار نفر دانش آموز وجود دارد.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرضا با اشاره به اهمیت ترویج زیرساخت‌های الکترونیکی در سطح مدارس شهرستان شهرضا اظهار داشت: طی چند سال گذشته فعالیت‌های شایسته‌ای در این زمینه در سطح شهرستان انجام گرفته است و انتظار داریم که با حمایت عموم مردم و دستگاه‌های اجرایی زمینه تجهیز تمامی فضاهای مدارس به امکانات مدرن آموزشی میسر شود.

وی با تشریح لزوم ترویج فرهنگ مهارت‌گرایی در جامعه امروزی یادآور شد: یکی از سیاست‌های استراتژیک مجموعه اداره آموزش و پرورش شهرضا در سال گذشته ایجاد فضای مناسب در راستای گرایش دانش آموزان به رشته های فنی بوده است.

دهقان اضافه کرد: در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین معضلات موجود در سطح کشور ما بی مهارتی تعداد قابل توجهی از فارغ‌التحصیلان است که بدون شک با سیاست‌گذاری صحیح، زمینه رفع این مشکل بزرگ ایجاد می‌شود.

وی با تشریح ثمرات ناشی از تربیت نیروی کار با مهارت در جامعه افزود: افراد خلاق و صاحب فکر زمینه ایجاد تحولات گسترده را در سطح کشور مهیا می‌کنند و نقش بزرگی در زمینه ایجاد اشتغال پایدار دارند.