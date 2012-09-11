تظاهر عده ای از جوانان به بدحجابی/ تعداد بدپوششان کشور اندک است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهرام بیات، جانشین سابق معاون اجتماعی نیروی انتظامی عصر سه شنبه در نخستین همایش آموزش انتظامی کارکنان دولت اظهار داشت: بررسی های مختلفی را در مورد چرایی وقوع جرم انجام دادیم، اما 110 علت را تنها برای نزاع و درگیری که یک کنش بین دو نفر است، شناسایی کردیم وقتی به صورت عمیق تر وارد مسائل شدیم، تنها 13 متغیر برای وقوع نزاع بدست آمد. البته بخشی از این علل به عملکرد نیروی انتظامی، شهرداری و کج‌کاری آنها برمی گردد.

سرهنگ بیات ادامه داد: در حوزه تولید امنیت بیشترین نقش را دستگاه هایی ایفا می کنند که به مقوله امنیت ربطی ندارد. بخشی از دستگیرشدگان از سوی پلیس یا بیکار هستند یا مشغول به کار نیستند. این افراد در هر سنی که باشند اگر دستگاه های اجرایی برای آنها مشغولیت ایجاد نکنند آنها برای دستگاه های اجرایی دردسر ایجاد می کنند.

به گفته جانشین سابق معاون اجتماعی نیروی انتظامی در برخی از ساعات شبانه روز افرادی را در سطح شهر و جامعه مشاهده می کنیم که خیابان گردی و پاساژگردی کار آنها است، اینها هیچ دل مشغولی ندارند و اگر تظاهر و نمود بدحجابی را می بینیم نباید بگوییم که بدحجاب داریم. در کشور این میزان بدحجاب را نداریم، میزان تعداد افراد بدپوشش بسیار اندک است.

وی افزود: اگر اکنون به حراجی پاساژ میلاد نور در شهرک غرب برویم از هر 100 نفر تنها دو نفر چادری و 10 نفر با حجاب متوسط را می بینیم، این امر معلول وضعیتی است که در گذشته برای آن سرمایه گذاری نکردیم و اکنون آسیب های آن را می بینیم.