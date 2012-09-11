بسیج چشم امید ملت در میدان جنگ نرم/ تفکر بسیج راهگشاست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ترابی ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده سپاه ناحیه بروجرد اظهار داشت: بسیج یادگار ماندگار بنیانگذار مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

وی با بیان اینکه بسیج میراث جاویدان و پر برکت امام راحل(ره) بوده است، تصریح کرد: اگر بسیج نبود سازندگی کشور بعد از دوران جنگ اتفاق نمی افتاد و فتنه های دشمن در مقاطع مختلف مهار نمی شد.

حجت الاسلام ترابی با بیان اینکه بسیج به زمان و مکان خاصی اختصاص ندارد، تصریح کرد: بسیج نعمت بزرگی برای نظام و شجره طیبه ای است که متناسب با شرایط ثمر می دهد.

وی افزود: بسیج یک تفکر و فرهنگ بوده و محدود به زمان جنگ نیست و نمی توان برای آن ظرفیت محدودی قائل شد.

امام جمعه بروجرد گفت: تفکر بسیجی نسخه رهایی بخش امروز و فردا و همیشه ما خواهد بود.

وی افزود: رویکرد بسیج در دوران دفاع مفدس نظامی دفاعی و مقابله با جنگ سخت بود و امروز در دوران مقابله با جنگ نرم رویکردی فرهنگی دارد.

وی تصریح کرد: همانطور که در صحنه نظامی بسیج با اقتدار وارد میدان شد و معادله جنگ را تغییر داد امروز هم بسیج چشم امید ملت و رهبری در عرصه مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن است.

حجت الاسلام ترابی افزود: امروز رسالت بسیج مصونیت بخشی به نسل چهارم انقلاب است؛ نسلی که دوران پیروزی انقلاب و جنگ تحمیلی را مشاهده نکرده و با مشکلات و موانع آن زمان آشنایی ندارد.

وی با بیان اینکه امروز ما نیازمند بسیجیانی هستیم که از نظر اعتقادات دینی و باورهای مذهبی بسیار قوی باشند، افزود: بسیج به هنگام وجود موانع راهگشاست و امروز بسیج باید ورود پیدا کند و نظام را از خطر تهدیدات دشمنان نجات دهد.