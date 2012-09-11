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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۸:۵۰

اخبار میراث فرهنگی/

نمایشگاه احجام سنگی در موزه باستان شناسی شهرکرد دایر می‌شود

نمایشگاه احجام سنگی در موزه باستان شناسی شهرکرد دایر می‌شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت صنایع دستی میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری از راه‌اندازی نمایشگاه احجام سنگی در موزه باستان شناسی شهرکرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد رئیسی با بیان اینکه این نمایشگاه از تاریخ 20 لغایت 26 شهریورماه جاری برپا می‌شود، گفت: در این نمایشگاه 30 نوع اثر از فعالیت‌های علی نوذری از هنرمندان و صنعتگران احجام سنگی استان در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.

وی بازدید عموم از این نمایشگاه را رایگان عنوان کرد و افزود: اثرهایی که در این نمایشگاه ارائه می‌شوند، با موضوعهای شعر و کارگاه‌های انتزاعی فرهنگی در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.

رئیسی تصریح کرد: ساعت کار این نمایشگاه از ساعت 9 صبح تا 18 بعدازظهر است وعلاقه مندان در این ساعت می‌توانند از نمایشگاه احجام سنگی در موزه باستان شناسی شهرکرد بازدید کنند.

پیشرفت 80 درصدی مرمت 21 مسجد استان چهارمحال و بختیاری

معاون میراث فرهنگی  اداره کل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری گفت: تعمیر و مرمت 21 مسجد تاریخی این استان از اردیبهشت ‌ماه سال جاری آغاز شده و تا امروز مرمت این مساجد از پیشرفت فیزیکی 80 درصدی برخوردار هستند.


شاهین ایلبیگی‌پور افزود: سبک سازی بام، استحکام‌بخشی پی و دیوارهای مساجد، کف سازی، تصفیه و نصب تجهیزات الکتریکی، روشنایی و نورپردازی سیستم‌های صوتی و اذان گوی دیجیتال از جمله مراحل انجام مرمت و بازسازی این مساجد است.

وی اعتبار تخصیص داده شده برای مرمت و بازسازی این تعداد مسجد در استان را دو میلیارد و 600 میلیون تومان عنوان کرد و تصریح کرد: این میزان اعتبار از محل اعتبارات ملی تامین می‌شود.

هنرمندان چهارمحال و بختیاری در جشنواره اقوام استان گلستان شرکت می‌کنند

معاون صنایع دستی این اداره‌کل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری گفت: هنرمندان استان چهارمحال و بختیاری در جشنواره اقوام ایران زمین در استان گلستان شرکت می‌کنند.

مهرداد رئیسی از حضور هنرمندان صنایع دستی استان در رشته‌های سفال، صنایع دستی عشایری، سیاه چادر، گلیم و موسیقی محلی در این جشنواره خبر داد.

وی افزود: معرفی صنایع دستی، آداب و رسوم، غذاهای محلی و موسیقی‌های محلی این استان از مهم‌ترین اهداف حضور هنرمندان استان چهارمحال و بختیاری در جشنواره اقوام ایران زمین است.

فرهنگ و هنر استان چهارمحال و بختیاری به مردم سراسر کشور معرفی می‌شود

معاون صنایع دستی این اداره‌ کل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری از حضور هنرمندان و صنعتگران استان همزمان با 25 شهریورماه جاری در در هفته فرهنگ و هنر استان چهارمحال و بختیاری در فرهنگسرای نیاوران خبر داد و اظهار داشت:  معرفی صنایع دستی استان، آداب و رسوم، برپایی سیاه چادر و پخت غذاهای محلی استان از مهم‌ترین اهداف حضور هنرمندان استان در این فرهنگ‌سرا است.

مهرداد رئیسی با بیان اینکه نزدیک به 10 نفر از هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی این استان در فرهنگ‌سرای نیاوران شرکت‌می‌کنند، افزود: در هفته فرهنگ و هنر سوغات محلی این استان نظیر کشک، قارا، گز و عسل به مردم سراسر کشور معرفی می‌شود.

47 هزار نفر از موزه تاریخی فرهنگی چالشتر بازدید کردند

سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری از بازدید 47 هزار و شش نفر  گردشگر داخلی و 260 نفر گردشگر خارجی از ابتدای سال تا پایان مردادماه جاری از موزه تاریخی فرهنگی چالشتر خبر داد.

شاهین ایلبیگی‌پور گفت: این موزه در سه بخش آثار سنگی، موزه کار وزندگی و موزه حمام در دو طبقه در دوره قاجاریه احداث شده است.

این موزه تاریخی در زمینی به مساحت یک هزار و 200 متر مربع احداث شده است.

ساختمان موزه مشارکتی شارقی بروجن تکمیل می‌شود

سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری از تکمیل ساختمان موزه باستان‌شناسی شارقی بروجن تا پایان زمستان سال جاری خبر داد.

شاهین ایلبیگی‌‌پور با بیان اینکه این موزه با مشارکت اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این استان، شهرداری بروجن و شخص کاوه شارقی یکی از خیران شهرستان بروجن در حال ساخت است، افزود: در حال حاضر این موزه از پیشرفت فیزیکی 90 درصدی برخوردار است.

وی از تکمیل ساختمان این موزه تا پایان زمستان سال جاری خبر داد، و تصریح کرد: ساخت و نصب ویترین‌ها، و نصب تجهیزات این موزه نیز همزمان هفته میراث فرهنگی در روز 28 اردیبهشت سال آینده افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

کد مطلب 1694580

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