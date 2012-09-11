به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد رئیسی با بیان اینکه این نمایشگاه از تاریخ 20 لغایت 26 شهریورماه جاری برپا می‌شود، گفت: در این نمایشگاه 30 نوع اثر از فعالیت‌های علی نوذری از هنرمندان و صنعتگران احجام سنگی استان در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.

وی بازدید عموم از این نمایشگاه را رایگان عنوان کرد و افزود: اثرهایی که در این نمایشگاه ارائه می‌شوند، با موضوعهای شعر و کارگاه‌های انتزاعی فرهنگی در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.

رئیسی تصریح کرد: ساعت کار این نمایشگاه از ساعت 9 صبح تا 18 بعدازظهر است وعلاقه مندان در این ساعت می‌توانند از نمایشگاه احجام سنگی در موزه باستان شناسی شهرکرد بازدید کنند.

پیشرفت 80 درصدی مرمت 21 مسجد استان چهارمحال و بختیاری

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری گفت: تعمیر و مرمت 21 مسجد تاریخی این استان از اردیبهشت ‌ماه سال جاری آغاز شده و تا امروز مرمت این مساجد از پیشرفت فیزیکی 80 درصدی برخوردار هستند.



شاهین ایلبیگی‌پور افزود: سبک سازی بام، استحکام‌بخشی پی و دیوارهای مساجد، کف سازی، تصفیه و نصب تجهیزات الکتریکی، روشنایی و نورپردازی سیستم‌های صوتی و اذان گوی دیجیتال از جمله مراحل انجام مرمت و بازسازی این مساجد است.

وی اعتبار تخصیص داده شده برای مرمت و بازسازی این تعداد مسجد در استان را دو میلیارد و 600 میلیون تومان عنوان کرد و تصریح کرد: این میزان اعتبار از محل اعتبارات ملی تامین می‌شود.

هنرمندان چهارمحال و بختیاری در جشنواره اقوام استان گلستان شرکت می‌کنند

معاون صنایع دستی این اداره‌کل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری گفت: هنرمندان استان چهارمحال و بختیاری در جشنواره اقوام ایران زمین در استان گلستان شرکت می‌کنند.

مهرداد رئیسی از حضور هنرمندان صنایع دستی استان در رشته‌های سفال، صنایع دستی عشایری، سیاه چادر، گلیم و موسیقی محلی در این جشنواره خبر داد.

وی افزود: معرفی صنایع دستی، آداب و رسوم، غذاهای محلی و موسیقی‌های محلی این استان از مهم‌ترین اهداف حضور هنرمندان استان چهارمحال و بختیاری در جشنواره اقوام ایران زمین است.

فرهنگ و هنر استان چهارمحال و بختیاری به مردم سراسر کشور معرفی می‌شود

معاون صنایع دستی این اداره‌ کل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری از حضور هنرمندان و صنعتگران استان همزمان با 25 شهریورماه جاری در در هفته فرهنگ و هنر استان چهارمحال و بختیاری در فرهنگسرای نیاوران خبر داد و اظهار داشت: معرفی صنایع دستی استان، آداب و رسوم، برپایی سیاه چادر و پخت غذاهای محلی استان از مهم‌ترین اهداف حضور هنرمندان استان در این فرهنگ‌سرا است.

مهرداد رئیسی با بیان اینکه نزدیک به 10 نفر از هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی این استان در فرهنگ‌سرای نیاوران شرکت‌می‌کنند، افزود: در هفته فرهنگ و هنر سوغات محلی این استان نظیر کشک، قارا، گز و عسل به مردم سراسر کشور معرفی می‌شود.

47 هزار نفر از موزه تاریخی فرهنگی چالشتر بازدید کردند

سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری از بازدید 47 هزار و شش نفر گردشگر داخلی و 260 نفر گردشگر خارجی از ابتدای سال تا پایان مردادماه جاری از موزه تاریخی فرهنگی چالشتر خبر داد.

شاهین ایلبیگی‌پور گفت: این موزه در سه بخش آثار سنگی، موزه کار وزندگی و موزه حمام در دو طبقه در دوره قاجاریه احداث شده است.

این موزه تاریخی در زمینی به مساحت یک هزار و 200 متر مربع احداث شده است.

ساختمان موزه مشارکتی شارقی بروجن تکمیل می‌شود

سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری از تکمیل ساختمان موزه باستان‌شناسی شارقی بروجن تا پایان زمستان سال جاری خبر داد.

شاهین ایلبیگی‌‌پور با بیان اینکه این موزه با مشارکت اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این استان، شهرداری بروجن و شخص کاوه شارقی یکی از خیران شهرستان بروجن در حال ساخت است، افزود: در حال حاضر این موزه از پیشرفت فیزیکی 90 درصدی برخوردار است.

وی از تکمیل ساختمان این موزه تا پایان زمستان سال جاری خبر داد، و تصریح کرد: ساخت و نصب ویترین‌ها، و نصب تجهیزات این موزه نیز همزمان هفته میراث فرهنگی در روز 28 اردیبهشت سال آینده افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.