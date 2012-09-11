شش اثر تاریخی کرمان ثبت ملی شدند/ روستای میمند در مسیر تکمیل پرونده

محمد حسین تجلی در گفتگو با مهر اظهارداشت: استان کرمان دارای 2500 اثر تاریخی است که از این تعداد 650 اثر ثبت ملی شده اند.

وی گفت: در آخرین نشستی که در این زمینه برگزار شد شش اثر تاریخی ملموس و غیر ملموس دیگر در این فهرست ثبت شد.

وی در خصوص ثبت جهانی روستای میمند نیز افزود: پرونده ثبت جهانی میمند درحال تکمیل است و طی ماههای نهایی می شود.

وی ادامه داد: اوایل مهر ماه گروهی که مسئولیت این مسئله را از طرف یونسکو دارند از این روستا دیدن می کنند و بر اساس شاخصهایی که یونسکو دارد پرونده تکمیل و برای ثبت جهانی ارسال می شود.

تجلی گفت: تمام ایرادات در حال برطرف شدن است و دستگاههای اجرایی نامه نگاری شده است و با توجه به پیگیری مقام عالی استان برنامه ها در حال پیشرفت است و بر اساس برنامه زمانبندی در موعد مقرر پرونده را ارسال خواهیم کرد.

تجلی ادامه داد: چندین بار جشنواره راین به علل مختلف تاریخ برگزاری تغییر کرد و با توجه به اینکه داشتیم به پایان تعطیلات تابستانی نزدیک می شدیم مجبور به برگزاری شدیم.

وی گفت: نیت داشتیم این جشنواره را روز جمعه آتی برگزار کنیم و چون روز تعطیل بود و مردم استقبال بهتری می کردند اما برنامه پیاده روی کرمان باعث شد زودتر برگزار شود و امیدواریم سطح کیفی این جشنواره در سال آینده جبران کنیم.

وی در خصوص جشنواره گردو نیز گفت: میراث متولی این امر نیست سال گذشته نیز چند دستگاه دیگر جشنواره را برگزار کردند.

وی در خصوص معرفی مدیرکل این سازمان گفت: هنوز مسئول جدیدی معرفی نشده است انشاءالله تا هفته های آینده نتایج نهایی اعلام می شود.

