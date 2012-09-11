صندوق های صدقات استان یزد ماهانه 150 میلیون تومان درآمد دارند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا زارع زاده مهریزی در نشست مشترک معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد و اصحاب رسانه با مدیران حوزه اجتماعی استان یزد اظهار داشت: صندوق های صدقات در استان یزد سال گذشته 39 میلیارد ریال درآمد داشتند که این میزان درآمد از 208 هزار صندوق نصب شده در سطح استان کسب شد.

وی بیان داشت: صندوق صدقات استان یزد حدودا ماهانه 150 میلیون تومان درآمد دارند.

زارع زاده مهریزی همچنین از جمع آوری 2 میلیارد ریال فطریه و 930 میلیون تومان کفاره در عید فطر امسال در یزد خبر داد و افزود: این میزان نسبت به سال گذشته از رشد 43 درصدی برخوردار است.

وی میزان کمک های جمع آوری شده برای زلزله زدگان را 376 میلیون و 438 هزار ریال اعلام کرد و افزود: برای مردم فلسطین نیز در روز قدس امسال 76 میلیون ریال کمک نقدی جمع آوری شد.

زارع زاده مهریزی همچنین با اشاره به طرح اکرام ایتام عنوان کرد: امسال شاهد رشد 263 درصدی در کمک های حامیان ایتام بودیم و هزار و 431 حامی به جمع حامیان استان یزد اضافه شد.

قائم مقام کمیته امداد استان یزد بیان داشت: این حامیان حمایت هزار و 183 یتیم را عهده دار شده اند.

وی آمار ایتام زیر پوشش کمیته امداد استان یزد را دو هزار و 171 نفر اعلام کرد و افزود: 9هزار و 339 نفر از این ایتام حمایت مادی و معنوی می کنند.

زارع زاده مهریزی همچنین مجموع افراد زیر پوشش کمیته امداد استان یزد را 23 هزار و 452 خانوار شامل 47 هزار و 707 نفر اعلام کرد.