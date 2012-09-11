مقام سوم تکواندوکاهای گیلانی در رقابتهای تکواندوی دختران خردسال کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان این مسابقات و درقسمت تیمی گیلان با 57 امتیاز پس از تیمهای تهران و البرز به مقام سوم رسید، در قسمت انفرادی نیز پارمیدا خوشدل از گیلان در وزن اول نشان طلا گرفت، سیده محدثه حسینی، پریسا غلامی پور و نیاز مسکین از گیلان در اوزان مختلف مدال نقره به دست آوردند.

همچنین مریم حاج علیزاده و مریم باقرزاده نیز به نشان برنز دست یافتند، در رقابتهای تکواندوی دختران خردسال کشور 280 ورزشکار در قالب 28 تیم از 27 استان دو روز در تهران با هم پیکار کردند.

نشان طلای شطرنج باز گیلانی در المپیاد جهانی شطرنج

شطرنج باز گیلانی نشان طلای المپیاد جهانی شطرنج را به خود اختصاص داد، در پایان این رقابتها سید خلیل موسوی از گیلان با پیروزی مقابل حریفان خود به مقام قهرمانی رده سنی 16 سال جهان رسید.

تیم ملی شطرنج نوجوانان ایران نیز باکسب 28.5 امتیاز نائب قهرمان المپیاد کمتر از 16 ساله های جهان شد، در این مسابقات بیش از 200 شطرنجباز از 40 کشور دنیا در استانبول ترکیه با هم مسابقه دادند.

پایان قایقرانی فرزندان کارکنان بنادر و دریانوردی

هشتمین دوره رقابتهای قایقرانی فرزندان پسرکارکنان بنادر و دریانوردی کشور با معرفی تیمهای برتر عصر دیروز در بندر انزلی پایان یافت، در پایان این مسابقات تیمهای بندرانزلی با 98 امتیاز، نوشهر با94 امتیاز و بندرشهید رجایی هرمزگان با 87 امتیاز اول تا سوم شدند.

در هشتمین دوره رقابتهای قایقرانی فرزندان پسرکارکنان بنادر و دریانوردی کشور185 قایقران درقالب هشت تیم دو روز با هم مسابقه دادند.

قوی ترین مردان لاهیجان معرفی شدند

در پایان این رقابتها و در وزن 70 کیلوگرم محسن سیار، در 80 کیلوگرم علیرضا صفرپور، در 90 کیلوگرم سید رضا میرحسینی و در وزن به اضافه 90 کیلوگرم نیز صالح رجب پور اول شدند.

در مسابقات قوی ترین مردان لاهیجان 18 ورزشکار منتخب در دو آیتم کنده فلزی 60 و 70 کیلویی در سالن مهر این شهر باهم مسابقه دادند.

گیلان قهرمان کاراته سبک ایشین ریو کشور

گیلان عنوان قهرمانی رقابتهای کاراته سبک " ایشین ریو " کشور را در لاهیجان به خود اختصاص داد، آذربایجان شرقی به مقام دوم رسید و تیمهای آذربایجان غربی و خراسان جنوبی به طور مشترک به مقام سوم دست یافتند.

در هفتمین دوره رقابتهای کاراته سبک " ایشین ریو" کشور 400 کاراته کا در قالب 9 تیم دو روز در لاهیجان با هم مسابقه دادند.

معرفی نفرات برتر تیر و کمان

در پایان این مسابقات و در ریکرو بانوان مریم اشکانی، سارا نصیری و مرضیه اشکانی هر سه از رشت اول تا سوم شدند، در ریکرو مردان حمید واقع طلب از رشت، علی ملت دوست از بندر انزلی و جابر زراعتی از رشت به مقام های اول تا سوم رسیدند.

در قسمت کامپوند نیز فرهاد فلاح وکاوه صفایی هردو از لاهیجان و مهیار عظیمی از تالش به مقامهای اول تا سوم دست یافتند، نخستین دوره رقابتهای تیروکمان گیلان با حضور 30 کماندارمنتخب یک روز در سالن ربیعی بندرانزلی برگزارشد.