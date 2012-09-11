به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن بتولی عصر سه شنبه در اولین همایش آموزش انتظامی کارکنان دولت اظهار داشت: اولین نشست با حضور کارمندان، مدیران و فرمانداران استان تهران برگزار شد و این جلسات بر پایه مصوبه سال 1383 که کلیه کارکنان دولت را که مشمول حضور در این دوره ها کرده بود، به انجام می رسد.

وی ادامه داد: متاسفانه در طول این چند سال برگزاری این دوره ها تداوم نیافت، اما با هماهنگی های انجام شده تصمیم گرفتیم تا انتهای سال آموزش ها را در سطح تخصصی برگزار کنیم.

رئیس پلیس آگاهی کشور با اعلام اینکه تولید امنیت بر عهده همه آحاد جامعه است، گفت: حفظ امنیت بر عهده پلیس است که اگر به خوبی از فرصت هایمان استفاده کنیم می توانیم جلوی شیادان را بگیریم یک لحظه غفلت فرصتی مناسب برای شیادان است که امنیت را به خطر بیندازند.

به گفته سردار بتولی هم اکنون 13 میلیون پرونده در کشور تشکیل شده است و تنها 7 هزار قاضی داریم که این امر محدودیت هایی را در روند رسیدگی به وجود آورد. امروز جامعه ما به سه فضای سالم در معرض آسیب و جرم خیز تقسیم می شود که متاسفانه فضای سالم در حال کاهش است.

سردار بتولی از تشکیل سالانه 18 تا 20 هزار پرونده کلاهبرداری خبر داد و افزود: معمولا 200 تا 300 هزار نفر قربانی پرونده های کلاهبرداری می شوند که عمدتا جزو قشر تحصیلکرده جامعه هستند هر سال نیز مجرمان جدیدی وارد زندانها شده و 60 درصد آنها فاقد سابقه کیفری بوده و تاکنون جرمی مرتکب نشده اند.