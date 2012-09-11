  1. سیاست
۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۹:۰۲

فولادگر در گفتگو با مهر:

نحوه صدور مجوز تاسیس دهداری ها در کمیسیون صنایع به تصویب رسید

نحوه صدور مجوز تاسیس دهداری ها در کمیسیون صنایع به تصویب رسید

عضو کمیسیون صنایع و معادن خاطرنشان کرد: در جلسه امروز این کمیسیون نحوه صدور مجوز برای تأسیس دهیاری ها در کمیسیون صنایع و معادن مورد بررسی قرار گرفت و توسط اعضا به تصویب رسید.

حسن فولادگر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت:در این جلسه مواد ۲ و ۴ طرح نظام جامع رسانه های همگانی مورد بررسی قرار گرفت و بنا شد کمیسیون فرهنگی به عنوان کمیسیون اصلی این طرح جزئیات بیشتر آن‌را مورد بررسی قرار داده و سپس به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع دهد.

وی تاکید کرد: مواد ۱۰، ۴۹، تبصره 8 ماده  ۵۰ و ۵۱ طرح دهیاری ها توسط اعضای کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.

عضو کمیسیون صنایع و معادن خاطرنشان کرد: در جلسه امروز نحوه صدور مجوز برای تأسیس دهیاری ها در کمیسیون صنایع و معادن مورد بررسی قرار گرفت و توسط اعضا به تصویب رسید.
 
فولادگر همچنین گفت که در جلسه امروز برخی اعضای کمیسیون صنایع گزارشی از سفر به استان مازندران و بازدید از صنایع این استان ارائه دادند.
 
کد مطلب 1694589

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