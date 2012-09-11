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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۹:۲۰

مسابقات انتخابی جام جهانی/

شکست تیم ملی ایران مقابل لبنان در نیمه اول/ تداوم بازی‌های ضعیف!

شکست تیم ملی ایران مقابل لبنان در نیمه اول/ تداوم بازی‌های ضعیف!

نیمه اول دیدار تیم‌های لبنان و ایران در چارچوب هفته چهارم از مرحله نهایی مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا با برتری لبنانی‌ها به اتمام رسید تا روند ارائه بازی‌های ضعیف از ملی‌پوشان ایران ادامه داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال کشورمان از ساعت 18:30 امروز سه شنبه در سومین دیدار خود در چارچوب مرحله چهارم و نهایی مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا به مصاف تیم ملی لبنان رفته است.

نیمه اول این بازی که در ورزشگاه اسپورت سیتی شهر بیروت برگزار شد به برتری یک بر صفر تیم ملی لبنان انجامید. تک گل پیروزی لبنان در این نیمه توسط "رضا عنتر" در دقیقه 28 به ثمر رسید.

کیفیت بد زمین ورزشگاه اسپورت سیتی روی بازی دو تیم لبنان و ایران تاثیر گذاشته و عملکرد آنها را تحت الشعاع قرار داده است. برای تماشای این بازی هشت هزار تماشاگر به ورزشگاه آمده‌اند.

تیم ملی فوتبال کشورمان با ترکیب سیدمهدی رحمتی، حسین ماهینی، هادی عقیلی، پژمان منتظری، پژمان نوری، جواد نکونام (کاپیتان)، علی کریمی، محمد نوری، محمدرضا خلعتبری، مسعود شجاعی و کریم انصایفرد به مصاف لبنان رفته است.

کد مطلب 1694592

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