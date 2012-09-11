به گزارش خبرنگار مهر ، کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پیامی به چهارمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن دانشجویان مسلمان قرآن را کتاب انسانسازی عنوان و تصریح کرد: قرن حاضر، قرن قرآن و قرن بیداری اسلامی در اقصا نقاط جهان است و دانشجویان مسلمان در همه کشورهای اسلامی و بهویژه دانشجویان مسلمان ایرانی تحت تأثیر انقلاب اسلامی و اندیشههای تابناک بنیانگذار جمهوری اسلامی و متأثر از تعالیم عالیه قرآنی، مسئولیت خطیر روشنگری و راهنمایی دیگر اقشار اجتماعی به خصوص جوامع دانشگاهی را بر عهده دارند و این رسالت الهی آنهاست.
دانشجو در این پیام گفته است: قرآن کتاب انسانسازی و انسان اشرف مخلوقات الهی است بالاترین بازدهی و بهرهوری از این صنعت برتر آفرینش، مشروط به قرائت و فهم مفاهیم مندرج در کتاب هدایت و منوط به اجرای اوامر و ترک نواهی و عمل به مجموع رهیافتهای فردی و اجتماعی زیست انسانی در قرآن اعم از عبادی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و سایر ساحتهای حیات بشری است.
وی ادامه داده است: شما عزیزان که به فضیلت دانش آراستهاید با حضور در مجامع قرآنی به ویژه مسابقات بینالمللی قرآن کریم، بیشتر و بهتر از سایرین میتوانید به عنوان الگوی اجتماعی، راهنمای علم و عمل به قرآن در عالیترین و کاملترین سطح آن باشید. قرن حاضر، قرن قرآن و قرن بیداری اسلامی در اقصا نقاط جهان است و دانشجویان مسلمان در همه کشورهای اسلامی و به ویژه دانشجویان مسلمان ایرانی تحت تأثیر انقلاب اسلامی و اندیشههای تابناک بنیانگذار جمهوری اسلامی و متأثر از تعالیم عالیه قرآنی، مسئولیت خطیر روشنگری و راهنمایی دیگر اقشار اجتماعی به خصوص جوامع دانشگاهی را بر عهده دارند و این رسالت الهی آنهاست.
تبریز - خبرگزاری مهر: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پیامی به چهارمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن دانشجویان مسلمان گفت: دانشجویان مسلمان در همه کشورهای اسلامی و به ویژه دانشجویان مسلمان ایرانی تحت تأثیر انقلاب اسلامی مسئولیت خطیر روشنگری و راهنمایی اقشار مختلف مردم به خصوص جوامع دانشگاهی را بر عهده دارند.
به گزارش خبرنگار مهر ، کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پیامی به چهارمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن دانشجویان مسلمان قرآن را کتاب انسانسازی عنوان و تصریح کرد: قرن حاضر، قرن قرآن و قرن بیداری اسلامی در اقصا نقاط جهان است و دانشجویان مسلمان در همه کشورهای اسلامی و بهویژه دانشجویان مسلمان ایرانی تحت تأثیر انقلاب اسلامی و اندیشههای تابناک بنیانگذار جمهوری اسلامی و متأثر از تعالیم عالیه قرآنی، مسئولیت خطیر روشنگری و راهنمایی دیگر اقشار اجتماعی به خصوص جوامع دانشگاهی را بر عهده دارند و این رسالت الهی آنهاست.
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