پارسیلون چشم براه تسهیلات 82 میلیاردی/ پرونده ای که همچنان باز است

به گزارش خبرنگار مهر، کارخانه پارسیلون لرستان که دیگر از آن به عنوان زخم کهنه صنعت این استان یاد می شود به معضلی غیر قابل حل در حوزه صنعت این استان تبدیل شده به طوریکه با وجود فعالیت مجدد این صنعت هنوز شاهد تجمعهای کارگری پیرامون آن هستیم.

این در حالیست که بارها برای رفع مشکلات این صنعت جلسات متعدد گرفته شده ولی همچنان این کارخانه درگیر بدهیهای بانکی و معوقات کارگری است تا روند تولید و فعالیت آن متزلزل باشد.

و اما پیگیری برای رفع مشکل این واحد تولیدی به رئیس جمهوری هم رسید تا استاندار لرستان در آخرین نشست خبری خود از نامه ویژه دکتر احمدی نژاد برای رفع مشکل این واحد خبر دهد.

با این حال همچنان گره از کار کارخانه پارسیلون خرم آباد گشوده نشده تا استمرار جلسه درمانی سودی به حال این صنعت راکد لرستان نداشته باشد.

و اما بازهم در این راستا طی جلسه ای با حضور حسن شریعت نژاد معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان و جمعی از مسئولان استان مسائل و مشکلات شرکت پارسیلون خرم آباد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حسن شریعت نژاد معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان ظهر سه شنبه در این خصوص گفت: به دنبال موانع ایجاد شده از طرف اداره تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی، پرداخت تسهیلات بانکی 82 میلیارد ریالی مصوب کارگروه حمایت از تولید کشور به کارخانه پارسیلون هنوز محقق نشده است.

وی ادامه داد: در جلسه مذکور مقرر شد که نماینده مردم خرم آباد و چگنی و رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی ضمن هماهنگی با اداره تطبیق قوانین مجلس پیگیری های لازم را در این رابطه انجام دهد.

شریعت نژاد افزود: با توجه به فعالیت های صورت گرفته طی 18 ماه گذشته و نیز پیگیریهایی که منجر به اخذ مصوبه دولت برای پرداخت 82 میلیارد ریال تسهیلات بانکی مورد نیاز شرکت پارسیلون شد ضرورت دارد که موضوع توسط بانک مرکزی حل و فصل و موانع مربوطه رفع تا تسهیلات مذکور پرداخت شود.

این سخنان معاون استاندار لرستان در حالی مطرح می شود که پیش از این معاون برنامه ریزی استاندار لرستان گفته بود که بدهی کارخانه پارسیلون در حال حاضر از سرمایه این کارخانه پیشی گرفته است.

علی هادی چگنی بیان داشت: این کارخانه مشمول ماده 141 قانون تجارت شده که تاکنون با اقدامات صورت گرفته از سوی مدیریت ارشد استان و سایر متولیان از این قانون خارج شده است.

معاون برنامه ریزی استاندار لرستان با بیان اینکه در حال حاضر بدهی کارخانه پارسیلون خرم آباد بیش از110میلیارد تومان است، ادامه داد: این در حالیست که میزان سرمایه این کارخانه در حال حاضر 90 میلیارد تومان است.

به هر روی به نظر می رسد باید با آسیب شناسی جدی و کارشناسی در این زمینه تزریق تسهیلات به این واحد صنعتی هدفمند و با برنامه ریزی باشد تا تنها پرداخت تسهیلات به عنوان مسکنی موقت عمل نکرده و بتواند این واحد را احیا و به زندگی در بازار سرمایه و اقتصاد بازگرداند.