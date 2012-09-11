ضعف امدادرسانی هنگام وقوع زلزله در یزد/ کمبود امدادگر در یزد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد زارع در نشست مشترک معاون سیاسی و امنیتی استاندار یزد و خبرنگاران با مدیران حوزه اجتماعی استان یزد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد میزان آمادگی امدادگران در هنگام وقوع زلزله اظهار داشت: امدادگران استان یزد در حوادث شایع استان نظیر حوادث جاده ای، آبگرفتگی و ... مشکلی ندارند و به بهترین نحو امدادرسانی می کنند اما در بحث زلزله به نظر می رسد در صورت وقوع با مشکلات عدیده ای روبرو باشیم.

وی افزود: از آنجا که حتی مسئولان نیز در این امر به خودباوری نرسیده اند، مردم نیز به لحاظ بهره مندی از آموزشهای مورد نیاز با مشکلاتی مواجه هستند.

زارع عنوان کرد: امدادگران استخدامی هلال احمر استان یزد زیر 150 نفر هستند و این امر سبب شده ما همواره در امدادرسانی به ویژه در بحث زلزله به سایر استانها موفق عمل کنیم اما از آنجا که در صورت وقوع زلزله در استان یزد بار اصلی کار بر عهده امدادگران یزدی است، با مشکلات بسیاری مواجه خواهیم شد.

وی با بیان اینکه امدادرسانی به ویژه در بافت تاریخی با مشکلات عدیده ای روبروست افزود: مشکل اصلی در این بحث، کمبود نیرو است.

زارع تاکید کرد: در چنین شرایطی مردم نیز باید به صورت فعال و پویا آموزشهای لازم را فرا بگیرند تا در صورت نیاز بتوانیم از توان مردمی نیز در این زمینه استفاده کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، کمکهای جمع آوری شده برای زلزله زدگان از سوی استان یزد را 53 میلیون تومان وجه نقد و 112 میلیون تومان کالا اعلام کرد.