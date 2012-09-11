ایوب شرافتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بانوان ژیمناستیک کار خراسان شمالی در رده سنی نوجوانان، به رقبت های قهرمانی کشور بانوان در شیراز اعزام شدند.

وی با بیان اینکه این مسابقات از 22 شهریور ماه آغاز می‌شود و تا 26 این ماه نیز ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: آمنه حصاری و زهرا وحدانی به عنوان ورزشکار و تکتم یزدانی و سیده اعظم سیدی نیز به ترتیب به عنوان مربی و سرپرست، اعضای تیم ژیمناستیک بانوان خراسان شمالی را در این رقابت‌ها تشکیل می‌دهند.

شرافتی افزود: مسابقات قهرمانی کشوری ژیمناستیک هنری بانوان با عنوان «بانوان شهیده» با شرکت 150 ورزشکار در قالب 22 تیم از استان‌های کشور به مدت 4 روز در تالار ژیمناستیک شادروان حسین اعظمی شیراز برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: ژیمناستیک هنری زنان به عنوان رشته‌ای المپیکی در 4 بخش خرک، پارالل ناهمسطح، چوب موازنه و پیست حرکات زمینی اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ورزش ژیمناستیک در خراسان شمالی طرفداران بسیاری داشته و نیاز به ساخت اماکن ورزشی مخصوص این رشته نیز در این استان به شدت احساس می‌شود.

پیش از این رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شیروان نیز با اشاره به کمبود فضاهای ورزشی مخصوص ژیمناستیک در خراسان شمالی، از پیشرفت قابل قبول عملیات احداث خانه ژیمناستیک شیروان خبر داده و گفته بود که خانه ژیمناستیک این شهرستان در دهه فجر امسال به بهره برداری می‌رسد.

مصیب اکبرزاده اضافه کرده بود که احداث خانه ژیمناستیک شیروان از جمله مصوبات دور دوم سفر ریاست جمهوری به خراسان شمالی است که اجرای آن به دلیل عدم تخصیص اعتبار به تعویق افتاده بود.

وی در ادامه گفته بود که پس از گذشت چندین سال بلاخره برای ساخت این سالن حدود 2 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافت و عملیات احداث این سالن از سال 90 وارد فاز اجرایی شد.

به گفته اکبرزاده ساخت این سالن هم اکنون دارای 70 درصد پیشرفت فیزیکی بوده و بر اساس برنامه در دهه فجر سال جاری به بهره برداری می‌رسد.