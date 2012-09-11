مدیریت ترافیک و ایمنی از مبانی توسعه در هر جامعه/دستگیری سارقان کابلهای مخابرات

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید تقی امینی افزود: به دلیل فرآیند پیچیده و ابعاد موضوع از جهت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، بهداشتی و علمی می‌ توان با مشارکت همه‌ جانبه آحاد مردم زمینه ‌های اثربخشی اقدامات، تحول و نیز کاهش هزینه‌ های‌ خدمات و تولید را فراهم کرد.

وی اظهارداشت: شیوه ‌ها، آداب رفت‌ و آمد و سفر همواره بخش مهمی‌ از فرهنگ جوامع بشری بوده که مثل سایر پدیده ‌های‌ فرهنگی در جریان زمان تحول پیدا کرده است.

رئیس پلیس راه درون شهری گیلان ادامه داد: در دنیای معاصر با تغییر سریع وسایل حمل ‌ونقل‌ و تنوع آنها، تحولات بسیار گسترده و عمیقی در شیوه ‌های حمل‌ و نقل و رفتار رفت ‌و آمد صورت گرفته‌ است که می ‌توان از آن به عنوان " فرهنگ ترافیک "نام‌ برد که بخش مهمی از فرهنگ شهرنشینی را تشکیل می‌ دهد.

دستگیری سارقان کابل های مخابرات در شفت

فرمانده انتظامی شفت از دستگیری سارقان کابلهای مخابرات در این شهرستان خبرداد و گفت: ماموران انتظامی کلانتری مرکزی این شهرستان حین گشت زنی هدفمند پلیسی دربامداد امروز فردی مشکوک را در حوالی دکل مخابراتی مشاهده و رفتار وی را به دقت زیر نظر گرفتند.

سرهنگ پاسدار فرداد فکوری اظهارداشت: اکیپ عملیاتی پلیس با مشاهده این فرد که از دکل مخابرات بالا رفته و قصد بریدن کابل مخابرات را دارد، وی و همدستش را که در علفزارهای اطراف مخفی شده بود، را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شفت با بیان اینکه از علفزارهای اطراف این دکل مخابرات 351 کابل مخابرات، قیچی برش و سایر متعلقات آن کشف شده است، گفت: متهمان که معتاد به مواد مخدر هستند به بیش از 12 فقره سرقت اعتراف کردند.

صحت عمل مامور وظیفه شناس در رضوانشهر

اکیپهای عملیاتی پلیس بخش پره سر شهرستان رضوانشهر حین گشت زنی هدفمند پلیسی به راننده یک دستگاه کامیون باری مشکوک و این خودرو را متوقف می کنند.

ماموران انتظامی در بازرسی از قسمت بار این خودرو، تانکر سوختی غیر مجاز که با بار آجر مخفی شده و محتوی مقداری سوخت غیر مجاز بود، کشف و راننده این خودرو را دستگیر کردند.

متهم دستگیر شده در مقر انتظامی به جهت رهایی از قانون پنج میلیون ریال به ستوانیکم محمد علی قانع فرمانده انتظامی بخش پره سر پیشنهاد و این افسر وظیفه شناس ضمن رد رشوه مراتب را در حضور دو تن از همکاران خود صورتجلسه می کند.

کشف 22 کیلو ماده مخدر تریاک در رشت

سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی گیلان از دستگیری قاچاقچی مواد مخدر و کشف 22 کیلو و600 گرم ماده مخدر از نوع تریاک در شهرستان رشت خبر داد.

سرهنگ فلاح کریمی افزود: ماموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با بررسی ها و گزارشهای مردمی مبنی بر اینکه شخصی به نام " محمد رضا " در امر تهیه و توزیع مواد مخدر فعالیت دارد، موضوع را به طور ویژه تحت بررسی قرار دادند.

وی اظهارداشت: ماموران عملیات ویژه پس از تحقیقات نامحسوس پلیسی و مراقبتهای شبانه روزی از صحت خبر و اینکه این شخص مقدار قابل توجهی مواد مخدر در منزل احدی از همدستان خود نگهداری می کند، اطمینان حاصل کردند.

سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی گیلان ادامه داد: اکیپهای عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر با اخذ مجوز قضایی و رعایت موازین شرعی و قانونی، در بازرسی از منزل متهم مقدار 22 کیلو و 600 گرم تریاک کشف و ضبط و هر دومتهم این پرونده را دستگیر می کنند.

نگرش عقیدتی سیاسی به صورت ریشه ای به ارتقا معنویت پلیس

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی گیلان گفت: عقیدتی سیاسی به ارتقای معنویت پلیس بصورت ریشه ای می نگرد.

حجت الاسلام هادی شکری افزود: جامعه امروزی پلیس توانمند و با روحیه بالا را خواستار بوده و این سازمان علاوه بر تنوع برنامه های علمی و مذهبی، برای ارتقای معنویت خانوادههای کارکنان نیز تلاش می کند.

وی اظهارداشت: برنامه های متعددی تاکنون برای خانواده های کارکنان به مرحله اجرا درآمده و برای فزرندان کارکنان نیز کلاسهای قرآنی و اخلاقی در سطوح مختلف گذاشته شده و روند برگزاری این کلاسها همچنان ادامه دارد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی گیلان این اقدامات را در راستای ارتقای معنویت ریشه ای پلیس نامید و گفت: خانواده مومن، خانواده آرامی بوده و انسان پرورش یافته در چنین خانواده ای انسان متین و توانمندی خواهد بود.

وی یادآور شد: عقیدتی سیاسی به جهت حس رقابت حسنه در امور معنوی، اقدام به تشویق، تحسین و قدردانی از خانوادههای کارکنان کرده به طوری که از فرزندان خردسال که حافظ قسمت هایی از قرآن باشند برای قرائت قرآن در صبحگاه، محافل مذهبی و اهدای جوایز دعوت بعمل می آورد.

کاهش 14 درصدی کشته های حوادث جاده ای در گیلان

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی گیلان از کاهش 14 درصدی کشته های تصادفات جاده ای در استان خبرداد و گفت: برنامه ریزی پلیس راه برای کاهش تصادفات جاده ای در مرداد ماه، محقق شد که این امر مرهون تلاش ماموران سخت کوش پلیس راه استان و همکاری موثر مردم استان، مسافران گرامی و رانندگان بوده است.

سرهنگ مجید جمشاد افزود: در مجموع طی مرداد ماه سال جاری 715 فقره انواع تصادفات در جاده های استان گیلان به وقوع پیوست.

وی با اشاره به اینکه روند کاهش تصادفات در جاده های استان از ابتدای تابستان آغاز شده است، اظهارداشت: بر این اساس در تیر ماه شاهد کاهش 21 درصدی کشته های ناشی از حوادث جاده ای و در مرداد ماه نیز کاهش 14 درصدی تلفات محقق شده که این موضوع نشان از اجرای درست برنامه های از پیش مشخص شده پلیس راه برای کنترل تصادفات جاده ای بوده است.

رئیس پلیس راه استان گیلان گفت: به عبارت دیگر در مرداد ماه امسال 9 نفر انسان کمتر در جاده های استان جان باخته اند که این موضوع بسیار مهم و قابل توجه است.

وی ضمن ابراز رضایت از روند مناسب کاهش تصادفات یادآورشد: بدون شک رعایت مقررات توسط رانندگان دلیل اصلی کاهش تصادفات در جادههای استان است اما برخورد قاطع پلیس با رانندگان متخلف و برقراری ایمنی در جادهها بسیار تاثیر گذار بوده به نحوی که 854 دستگاه موتورسیکلت و 874 دستگاه خودروی متخلف نیز توقیف و به پارکینگ منتقل شده اند.