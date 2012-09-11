استعدادیابی باید در اولویت شمشیربازی اردبیل قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، جمال ساجدی عصر سه شنبه در بررسی شکلات و مسائل شمشیربازی این شهرستان افزود: درصورت استفاده بهینه از این امکانات می توان با گسترش استعدادیابی و فعال کردن هیئتهای ورزشی شهرستان، زمینه تعالی و پیشرفت شمشیربازی را شاهد بود.

ساماندهی هیئت های ورزشی شهرستان و حرکت صحیح و قانونمند این هیئت ها در چهارچوب مشخص و تعریف شده از مهمترین برنامه های اداره ورزش شهرستان نیر می باشد.

وی با اشاره به حرکت رو به رشد و تعالی هیئت شمشیربازی استان و همچنین حمایتهای صورت گرفته از شمشیربازی این شهرستان، وجود قهرمانانی چون قاره گوشی، مهدویان و ... در این شهرستان را موید توان فنی ورزشکاران این شهرستان دانست.

سرپرست اداره ورزش و جوانان نیر از هیئت شمشیربازی استان خواست با تقویت و حمایتهای بیشتر به خصوص در حوزه آموزشی و تجهیزاتی زمینه ارتقای بیش از پیش این رشته ورزشی در این شهرستان را مهیا کند.

وی با تاکید بر وجود استعدادهای ناب در ورزش این شهرستان، از برنامه ریزی کلان برای توانمند کردن هیئت های ورزشی شهرستان خبر داد و افزود: نیر به جهت سرانه امکانات ورزشی در سطح استان و کشور دارای جایگاه بالایی است.

رئیس سابق هیئت شمشیربازی استان ادامه داد: سعی داریم با استفاده از ظرفیتهای قانونی و ساماندهی مالی در هیئتهای ورزشی و ایجاد ارتباط مناسب با ادارات و ارگانهای مختلف شهرستان، زمینه درآمدزایی و تقویت بنیه های مالی این هیئتها را فراهم کنیم و در این میان هیئت شمشیربازی شهرستان به جهت اینکه هیئت پیشرو شهرستان است، در اولویت ما قرار دارد.

80 میلیون ریال تجهیزات شمشیربازی به نیر کمک شده است

رئیس هیئت شمشیربازی استان اردبیل نیز در این جلسه نیر را نخستین شهرستان فعال شمشیربازی عنوان کرد و متذکر شد: این شهرستان بعد از مرکز استان با دریافت حدود 80 میلیون ریال تجهیزات شمشیربازی و پیست استاندارد، آپاره و قرقره بیشترین امکانات را از هیئت استان در چهار سال گذشته دریافت کرده است.

هادی صباغی افزود: بهترین شرایط برای ارتقاء شمشیربازی این شهرستان مهیا است، چنانچه امروز وجود قهرمانانی چون قاره گوشی، هدایت، مهدویان و... در شمشیربازی این شهرستان محصول حمایتهای مجموعه مدیران ورزش و زحمات هیئت استان و شهرستان بوده است.

وی عنوان کرد: برغم انتقادات زیادی که از ما به علت راه اندازی هیئتهای شهرستانی صورت گرفت، این روند ادامه یافت و امروز محصول این تاکید و تداوم، تربیت و تبلور قهرمانانی چون قاره گوشی و مهدویان است که باعث افتخار برای ورزش استان شده اند.

رئیس هیئت شمشیربازی استان با اشاره به برنامه چهار ساله هیئت استان در راه اندازی شهرستان و توجه به آموزش و استعدادیابی در این شهرستانها بیان داشت: برنامه هیئت استان برای آینده این شهرستان تداوم استعدادیابی، اعزام مقطعی مربیان از مرکز استان، آموزش و تربیت مربیان جدید و جوان و ارتقای توان علمی و عملی هیئت شهرستان است.

