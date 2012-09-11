کلیات طرح‌ معافیت خیرین مدرسه ساز از پرداخت عوارض شهرداری ها ‌تصویب شد

ابراهیم نکو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون اقتصادی نجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز کلیات طرح یک فوریتی معافیت خیرین مدرسه‌ساز از پرداخت عوارض شهرداری‌ها و انشعابات به تصویب اعضای این کمیسیون رسید.

وی افزود: در این طرح مطرح شده است شهرداران و دهیاران خدمات رایگان به خیرین مدرسه ساز ارائه کنند و دولت نیز هزینه مالیات وحق انشعاب آب و برق و گاز را دربودجه سالیانه بگنجاند.



دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در جلسه امروز موافقتنامه ایجاد و راه‌اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو در مورد قاچاق و تخلفات کمرگی به تصویب اعضا رسید، اظهار داشت: همچنین موافقتنامه دولت ایران و عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اصلاعات در مورد مالیات‌های بر در آمد و سرمایه نیز در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید.



نکوهمچنین تاکید کرد با توجه به برگزاری جلسه غیر علنی مجلس در خصوص موضوع ارز و سکه بحثی در کمیسیون اقتصادی در این زمینه صورت نگرفت.

