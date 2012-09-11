  1. بین الملل
۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۲۰:۳۶

سیاستمدار اردنی:

مردم اردن اعتماد خود را به رژیم حاکم از دست داده اند

مردم اردن اعتماد خود را به رژیم حاکم از دست داده اند

رئیس جبهه ملی برای اصلاحات اردن با اشاره به شوکه شدن رژیم از تظاهرات مردمی، از بی اعتمادی مردم به رژیم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی ، "احمد عبیدات" تاکید کرد: تظاهراتی که اخیرا در اردن علیه گرانی برگزار شد، مسئولان را شوکه کرد.

رئیس جبهه ملی برای اصلاحات اردن افزود: مسئولان اردنی انتظار نداشتند که ملت اردن به یکباره علیه افزایش قیمت سوخت و کالاهای اساسی قیام کنند.

وی درباره کشیده شدن انتقادها به سوی پادشاه اردن بیان کرد: مردم اعتماد خود را به دولتها و پارلمان اردن از دست داده اند و به نقد پادشاه روی آورده اند.

عبیدات ضمن انتقاد از دولت فایز الطراونه و بی مسئولیت خواندن تصمیمات وی افزود: تظاهرات پیامی آشکار به دولت برای نشان دادن خشم مردم از آن است.

وی افزود: با وجود تصمیم پادشاه برای لغو تصمیمات درباره گرانی قیمت سوخت و کالاهای اساسی، اما مردم اعتمادی به آن ندارند. احتمال کناره گیری الطراونه وجود دارد، اما مردم با آن کاری ندارند، زیرا آنچه برای آنها اهمیت دارد، حل بحرانهای کشور و مقابله با فساد است.

کد مطلب 1694613

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