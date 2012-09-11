مردم اردن اعتماد خود را به رژیم حاکم از دست داده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی ، "احمد عبیدات" تاکید کرد: تظاهراتی که اخیرا در اردن علیه گرانی برگزار شد، مسئولان را شوکه کرد.

رئیس جبهه ملی برای اصلاحات اردن افزود: مسئولان اردنی انتظار نداشتند که ملت اردن به یکباره علیه افزایش قیمت سوخت و کالاهای اساسی قیام کنند.

وی درباره کشیده شدن انتقادها به سوی پادشاه اردن بیان کرد: مردم اعتماد خود را به دولتها و پارلمان اردن از دست داده اند و به نقد پادشاه روی آورده اند.

عبیدات ضمن انتقاد از دولت فایز الطراونه و بی مسئولیت خواندن تصمیمات وی افزود: تظاهرات پیامی آشکار به دولت برای نشان دادن خشم مردم از آن است.

وی افزود: با وجود تصمیم پادشاه برای لغو تصمیمات درباره گرانی قیمت سوخت و کالاهای اساسی، اما مردم اعتمادی به آن ندارند. احتمال کناره گیری الطراونه وجود دارد، اما مردم با آن کاری ندارند، زیرا آنچه برای آنها اهمیت دارد، حل بحرانهای کشور و مقابله با فساد است.