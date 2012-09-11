تا دقیقه 70 ؛ تیم ملی فوتبال ایران یک بر صفر از لبنان عقب است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال کشورمان از ساعت 18:30 امروز سه شنبه در سومین دیدار خود در چارچوب مرحله چهارم و نهایی مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا به مصاف تیم ملی لبنان رفته است. نیمه اول این بازی که در ورزشگاه اسپورت سیتی شهر بیروت برگزار شد به برتری یک بر صفر تیم ملی لبنان انجامید. تک گل پیروزی لبنان در این نیمه توسط "رضا عنتر" در دقیقه 28 به ثمر رسید این دیدار تا دقیقه 70 با همین نتیجه در حال پیگیری است.