چهارمین تغییر در فرمانداریهای لرستان/ معرفی سرپرست فرمانداری الیگودرز

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی چراغ خاموش با حضور معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان چهارمین تغییر در سطح فرمانداریهای لرستان به وقوع پیوست تا این بار فرمانداری الیگودرز میزبان رضا آریایی سرپرست جدید این فرمانداری باشد.

رضا آریایی در حالی به عنوان سرپرست جدید فرمانداری الیگودرز معرفی می شود که سابقه سرپرستی فرمانداریهای بروجرد و کوهدشت را در پرونده خود دارد.

وی مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان بوده که با حفظ سمت راهی فرمانداری الیگودرز شده است.

هر چند که بی ثباتی در سطح فرمانداریهای لرستان با این تغییر ادامه یافت ولی امید می رود رضا آریایی که از او به عنوان یکی از نیروهای بومی و خوش سابقه استان یاد می شود با حضور در فرمانداری الیگودرز گام های موثری در راستای رفع مشکلات این شهرستان محروم بردارد.

پیش از این نیز شهرستانهای ازنا، سلسله و دلفان شاهد تغییرات در سطح فرمانداریهای خود بودند به طوریکه هم اکنون این سه فرمانداری نیز با سرپرستی اداره می شوند.

و اما تغییر در سطح فرمانداریهای استان لرستان به این لحاظ در نوع خود جالب است که هم اکنون فرمانداری هر چهار شهرستان ازنا، الیگودرز، دلفان و سلسله با سرپرست اداره می شوند و احتمال دارد که بعد از مدتی فرمانداران دیگری برای این شهرستانها انتخاب شود.

روند تغییرات در سطح فرمانداریهای استان لرستان در سال پایانی دولت دهم در حالی رخ می دهد که دولت برای سال پایانی فعالیت خود برنامه ریزی های کلانی انجام داده و باید پروژه های زیادی را آماده بهره برداری کند.

به هر روی هر چند این تغییرات در سطح فرمانداریهای استان لرستان بازهم حاشیه هایی در پس خود دارد ولی امید می رود ثبات به فرمانداریهای استان به عنوان صف مقدم خدمات دولت در شهرستانهای محروم استان لرستان بازگردد.