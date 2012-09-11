حسین امیری خامکانی در گفتگو با خبرنگار مهر به جلسه عصر امروز کمیسیون انرژی محلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: در جلسه امروز قرار بود مجید نامجو وزیر نیرو حضور پیدا کند که به دلیل انصراف نماینده سئوال کننده وی در کمیسیون حضور پیدا نکرد.

وی همچنین تاکید کرد: در جلسه امروز مقرر شد نقشه راه و استراتژی کمیسیون انرژی مجلس در 4 سال آینده تدوین شود تا کمیسیون بر اساس برنامه حرکت کند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس همچنین گفت: در جلسه امروز روسای کمیته های برق و نفت کمیسیون گزارشی از عملکرد دو ماهه خود ارائه و برنامه های آینده را تشریح کردند.

وی با بیان اینکه در جلسه امروز آقای حبیب آغاجری نماینده مردم ماهشهر گزارشی از آتش سوزی در پتروشیمی این شهر ارائه کرد گفت: در این جلسه مطرح شد که در این آتش سوزی دو نفر کشته و تعدادی مجروح شدند.

امیری با بیان اینکه نماینده مردم ماهشهر در این جلسه دلیل آتش سوزی در پتروشیمی ماهشهر را تشریح کرد گفت: وی در این جلسه مطرح کرد نشست گاز از اتصافات خوراک ورودی پتروشیمی دلیل اصلی آتش سوزی بوده است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: در این گزارش مطرح شد که آتش سوزی ابتدایی پتروشیمی محدود بوده است اما جرقه ماشین آتش نشانی آتش را شعله ور کرد و خسارت بیشتری ببار آورد که خوشبختانه با تلاش فراوان توانستند به سرعت آتش را مهار کنند.