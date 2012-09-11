برگزاری جشنواره های بومی موجب معرفی توانمندی های محلی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جشن پسته استان قزوین همزمان با آغاز برداشت محصول پسته از باغات شهرستان بوئین زهرا در روستای حسین آباد برگزار شد.



نادر محمدی در این جشن با مهم خواندن نقش این جشنواره‌ها در رونق صنعت گردشگری گفت: تنوع قومیت‌ها، اقلیم و آب و هوا در استان قزوین موجب گوناگونی آداب و رسوم در هر منطقه برای برگزاری جشن‌ها و شادی ها شده است که برگزاری چهارمین جشن شکرگزاری پسته از آن جمله است.

محمدی افزود: منطقه بوئین زهرا یکی از قطب‌های مهم کشاورزی و تولید پسته در کشور است و هدف از اجرای این جشن فراهم کردن زمینه ترغیب کشاورزان برای توسعه باغات پسته و نیز شناسایی محصول پسته استان به گردشگران است.



وی با اشاره به نقش جشن پسته در معرفی توانمندیهای این منطقه اظهارداشت: این جشن در شناسایی و معرفی توانمندیها و استعدادهای بالقوه منطقه به لحاظ دامپروری، باغداری و جاذبه‌های گردشگری غنی آن بسیار موثر است و سازمان میراث فرهنگی، با همکاری دیگر دستگاهها و برنامه ریزی منسجم می‌تواند در هدایت این جشن‌ها برای معرفی جاذبه‌ها و رونق بازار محصولات کشاورزی مناطق نقش مهمی ایفا کند.



معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تصریح کرد: علاوه بر معرفی جاذبه‌های گردشگری و محصولات کشاورزی در این جشن صنایع دستی و هنرهای سنتی منطقه نیز در معرض دید گردشگران قرار گرفته و بازارچه محلی فروش برای تامین مایحتاج گردشگران به عنوان سوغات دایر شد.



این جشن با همکاری فرمانداری، بخشداری، سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و مردم خوب روستای حسین آباد برگزارشد.



در این مراسم جشن برنامه های متنوعی شامل موسیقی و آواهای محلی، اجرای تئاتر با موضوع پسته و نمایشگاه محصولات کشاورزی، فرهنگی، آموزشی و صنایع دستی اجرا شد که مورد استقبال گردشگران قرار گرفت.



سابقه کشت پسته در استان قزوین به یکهزار و 500 سال می‌رسد و شهرستان بوئین زهرا با یک هزار و 532 هکتار نهال و سه هزار و 664 هکتار باغ بارور و تولید چهار هزار و 300 تن محصول پسته در جایگاه اول در تولید این محصول قرار دارد.

