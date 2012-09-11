درصدد ایجاد نمایشگاه دائمی در گنبدکاووس هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، نورمحمد جعفری عصر سه شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه فروش پاییزه گنبدکاووس افزود: ایجاد نمایشگاه سبب تعدیل قیمتها و حمایت از مصرف کنندگان خواهد شد و در رونق کسب و کار موثر است.

وی عنوان کرد: ایجاد نمایشگاه دائمی التهاب کاذب بازار را از بین م برد و باعث ایجاد آرامش روانی در جامعه می شود.

معاون فرماندار گنبدکاووس گفت: با توجه به بازگشایی مدارس پیشنهاد می شود که در غرفه های بافی مانده لوازم مدرسه و لوازم التحریر عرضه شود.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت گنبدکاووس گفت: 80 غرفه در نمایشگاه فروش پاییزه شهرستان دایر شده است.

سعید میرزایی افزود: در این نمایشگاه محصولات ضروری و مایحتاج مردم مانند، برنج، روغن، قند و شکر و .. با تخفیف 10 تا 15 درصد عرضه می شود.

وی درباره توزیع مرغ اظهار داشت: توزیع مرغ آزاد شده و سعی کردیم که قیمت آن را کاهش دهیم و اکنون با قیمت چهار هزار و200 تا چهار هزار و 300 تومان عرضه می شود.

این نمایشگاه از امروز تا 30 شهریورماه برای بازدید علاقمندان دایر است.