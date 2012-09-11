  1. ورزش
۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۲۰:۱۶

اقدام غیرحرفه‌ای شبکه سه/

سوهان تلویزیون بر اعصاب علاقمندان به فوتبال/ پخش با تاخیر ایران - لبنان!

سوهان تلویزیون بر اعصاب علاقمندان به فوتبال/ پخش با تاخیر ایران - لبنان!

در حالی که علاقمندان به فوتبال منتظر بودند تا دیدار تیم ملی ایران برابر لبنان به طور مستقیم پخش شود، شبکه سوم سیما این دیدار با با تاخیر پخش کرد تا سوهانی باشد بر اعصاب مخاطبان.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و لبنان در مرحله مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل در شرایطی از ساعت 18:30 امروز سه شنبه در بیروت آغاز شد که شبکه سوم سیما بی تفاوت به اهمیت این بازی برای علاقمندان به فوتبال مشغول پخش آگهی های بازرگانی بود و با استفاده از فرصتی که داشت اخبار ورزشی را هم پخش کرد و چند فیلم و سریال را هم به بینندگانش توصیه کرد که بعدا ببینند!

اما اقدام غیرحرفه ای شبکه سه زمانی کامل تر شد که بازی ایران و لبنان را در حالی از دقیقه 8 روی آنتن فرستاد که زمان واقعی بازی از دقیقه 30 گذشته بود و مشخص بود که این تصاویر را هم از یک شبکه دیگر گرفته بودند.

با این حال در شرایطی که نیمه دوم بازی آغاز شده بود، شبکه سوم در حال گفتگو با کارشناسان در مورد عملکرد تیم ملی بود و نیمه دوم را در شرایطی از دقیقه 46 پخش کرد که بازی از دقیقه 75 نیز گذشته بود. به این رژه رفتن تلویزیون روی اعصاب مخاطبان، باید بازی ضعیف بازیکنان تیم ملی را هم اضافه کرد که نمایشی ضعیف و دور از انتظار داشتند.

کد مطلب 1694630

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