  1. سیاست
۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۲۰:۲۱

در کمیسیون امنیت ملی مطرح شد؛

مجلس در صورت ضرورت هیئتی برای آزادی گروگان های ایرانی به لیبی می فرستد

مجلس در صورت ضرورت هیئتی برای آزادی گروگان های ایرانی به لیبی می فرستد

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: در جلسه کمیسیون امنیت ملی رئیس این کمیسیون گفت که در صورت ضرورت، مجلس جهت آزادی گروگان‌های ایرانی در لیبی، هیئتی را به آن کشور خواهد فرستاد؛ البته مذاکرات با لیبی ادامه دارد و احتمالا در آینده نزدیک حل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به جلسه عصر امروز این کمیسیون گفت: در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی آقای بروجردی رئیس کمیسیون گزارشی جامع و مبسوط از سفر هیئت پارلمانی اعزامی به سوریه ارائه کرد.

وی گفت: سوریه در حال حاضر در شرایط خوبی قرار دارد و از بحران تا حدودی عبور کرده و در شرایط تثبیت دولت مرکزی است و به همین لحاظ فشار و تهدید مخالفان سوریه افزایش پیدا کرده و این مسئله عصبانیت آنها را در پی داشته است.
 
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: در ادامه جلسه آقای بروجردی در مورد پیشنهاد مصر مبنی بر تشکیل هیئت چهار جانبه ایران، مصر، ترکیه و عربستان توضیح داد و گفت که ایران در هیئت مذکور شرکت دارد ولی ترکیب فعلی را کافی و مناسب برای حل بحران نمی‌داند بر همین اساس پیشنهاداتی جهت تکمیل هیئت دارد.
 
نقوی حسینی ادامه داد: همچنین بروجردی گفت که در صورت ضرورت، مجلس جهت آزادی گروگان‌های ایرانی در لیبی، هیئتی را به آن کشور خواهد فرستاد؛ البته مذاکرات با لیبی ادامه دارد و احتمالا در آینده نزدیک حل خواهد شد.
 
وی تاکید کرد: آقای بروجردی در مورد 48 گروگان در دست معارضین سوریه نیز گفت گروگان‌ها در سلامت کامل هستند و مذاکرات جهت آزادی آنها ادامه دارد.
 
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: همچنین در این جلسه لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه مطرح و به تصویب رسید.
 
نقوی حسینی گفت:درادامه لایحه موافقتنامه ایجاد و را‌ه‌اندازی با کمک اطاعات سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) در خصوص قاچاق و تخلفات گمرکی به بحث گذاشته و تصویب شد؛ در ضمن طرح اصلاح تبصره (1) ماده (34) مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مسکوت ماند تا اصلاحات دیگر مقررات مذکور نیز در طرحی جامع تهیه و تصویب شود.
کد مطلب 1694631

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