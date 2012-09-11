مجلس در صورت ضرورت هیئتی برای آزادی گروگان های ایرانی به لیبی می فرستد

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به جلسه عصر امروز این کمیسیون گفت: در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی آقای بروجردی رئیس کمیسیون گزارشی جامع و مبسوط از سفر هیئت پارلمانی اعزامی به سوریه ارائه کرد.
وی گفت: سوریه در حال حاضر در شرایط خوبی قرار دارد و از بحران تا حدودی عبور کرده و در شرایط تثبیت دولت مرکزی است و به همین لحاظ فشار و تهدید مخالفان سوریه افزایش پیدا کرده و این مسئله عصبانیت آنها را در پی داشته است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: در ادامه جلسه آقای بروجردی در مورد پیشنهاد مصر مبنی بر تشکیل هیئت چهار جانبه ایران، مصر، ترکیه و عربستان توضیح داد و گفت که ایران در هیئت مذکور شرکت دارد ولی ترکیب فعلی را کافی و مناسب برای حل بحران نمیداند بر همین اساس پیشنهاداتی جهت تکمیل هیئت دارد.
نقوی حسینی ادامه داد: همچنین بروجردی گفت که در صورت ضرورت، مجلس جهت آزادی گروگانهای ایرانی در لیبی، هیئتی را به آن کشور خواهد فرستاد؛ البته مذاکرات با لیبی ادامه دارد و احتمالا در آینده نزدیک حل خواهد شد.
وی تاکید کرد: آقای بروجردی در مورد 48 گروگان در دست معارضین سوریه نیز گفت گروگانها در سلامت کامل هستند و مذاکرات جهت آزادی آنها ادامه دارد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: همچنین در این جلسه لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه مطرح و به تصویب رسید.
نقوی حسینی گفت:درادامه لایحه موافقتنامه ایجاد و راهاندازی با کمک اطاعات سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) در خصوص قاچاق و تخلفات گمرکی به بحث گذاشته و تصویب شد؛ در ضمن طرح اصلاح تبصره (1) ماده (34) مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مسکوت ماند تا اصلاحات دیگر مقررات مذکور نیز در طرحی جامع تهیه و تصویب شود.
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