اقدام عاجل برای نجات تنها درخت تاریخی قدیمی ترین محله گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی شریفی عصر سه شنبه در حاشیه نمایشگاه نام آوران سرزمین گرگان با درخواست کتبی از مسولان شهر خواست برای نجات درخت تاریخی سبزه مشهد اقدام کنند.

شهردار گرگان نیز یادآور شد: با تعصب آگاهانه می گویم که گرگان یکی از بهترین شهرهای ایران از نظر محیط جغرافیایی و ادب و فرهنگ است.

ابراهیم کریمی افزود: اینکه افراد غیر بومی از شهرهای دیگر ایران در این شهر می مانند بهترین داوری برای خوب بودن گرگان است.



کریمی اعلام کرد: ما هرچه داریم از گرگان است و هرچه داریم نثار گرگان خواهیم کرد.



وی افزود: هدف ما از برگزار ی این مراسم برای دختران و پسران آینده ساز گرگان این است که بگوییم این شهری که به یادگار به ما رسیده است محل نام آورانی است که در بخش های علمی، ادبی، هنری و حتی فنی در سطح ایران و دنیا در تاریخ درخشیده اند و همچنان تابان هستند.



جعفر گرزین، فرماندار گرگان گفت: در مکانی گردهم آمدیم که مردم دیارش گوشه ای از تاریخ و تمدن ایران را به عنوان ایرانی کوچک آفریدند و این برای ما مایه مباهات است.

وی خاطر نشان کرد: در سال یکهزار و 317 آقای فخاری، حکم نخستین فرماندار خود را از رضاخان به عنوان فرمانداری درجه یک کشور دریافت کرد.

به گفته گرزین، با این حکم، گرگان جز50 فرمانداری برتر کشور در ردیف مشهد و رشت قرار داشت.

فرماندار گرگان تاکید کرد: تقدیم یکهزار و 300 شهید خود شاهد و گواه دیگری برای مباهات گرگان تلقی می شود و با سلیقه های مختلف همدیگر را تحمل کنیم و بپذیریم ، گرگان باید ایچنین باشد.

در ادامه مراسم جشن روز گرگان،عطالله صفر ، دومین چهره سفید و سیاه بازی ایران بعد از مرتضی احمدی، هنرمند پیشکسوت و برجسته ایران به دلیل 58 سال هنرنمایی به او جایزه داده شده است، با گویش گرگانی و خواندن ضربالمثل هایی به زبان گرگانی، حال و هوای دیگری به شرکت کنندگان بخشید.