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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۲۰:۳۴

طاهری در گفتگو با مهر:

دو ماده از طرح اداره صدا و سیما در کمیسیون فرهنگی تصویب شد

دو ماده از طرح اداره صدا و سیما در کمیسیون فرهنگی تصویب شد

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس از تصویب دو ماده از طرح اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون فرهنگی مجلس خبرداد.

سید علی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در جلسه امروز دو ماده از طرح اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.

وی افزود: بر اساس ماده چهار طرح اداره صدا و سیما این سازمان اجازه خواهد یافت با اولویت دادن به امور فرهنگی و جغرافیایی نسبت به تاسیس دفاتر خبری در سراسر کشور اقدام کند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: خط و مشی صدا و سیما نیز در ماده پنج این طرح بررسی و به تصویب نمایندگان عضو کمیسیون فرهنگی رسید.

طاهری تاکید کرد: دراین جلسه پیشنهاد انتخاب اعضای نظارت بر مطبوعات و صدا و سیما از سوی کمیسیون فرهنگی نیز مورد بررسی قرارگرفت.

وی بررسی طرح اصلاح قوانین و نحوه معرفی انتخاب فعالیت های ناظرین و امور نظارتی مجلس شورای اسلامی را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز کمیسیون فرهنگی عنوان کرد و افزود: اعضای  کمیسیون فرهنگی مجلس  در جلسه امروز نظرات خود را درباره طرح اصلاح انتخابات ناظران مجلس مطرح و پیشنهاد کردند که تعداد ناظران مجلس در برخی شورا‌ها کم و در برخی دیگر زیاد شود. در انتها نیز مقرر شد نظرات اعضا در نامه ای به کمیسیون تدوین آیین نامه مجلس ارسال شود.

 
کد مطلب 1694634

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