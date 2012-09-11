نقش بی بدیل صدا و سیما در ترویج فرهنگ نورانی حج

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن یگانه افزود: این مراسم معنوی در بستر فرهنگی این مرز و بوم اعتلای ویژه ای یافته و به سرمایه ای بی نظیر و سرشار از جلوه های مردمی و ارزشی مبدل شده است.

وی همچنین با اشاره به نزدیک بودن ایام حج تمتع درتشریح برنامه های خود در امور حج اظهارداشت: با توجه به نزدیک شدن به ایام حج تمتع و اعزام زائران به خانه خدا از اواسط مهر ماه جاری به منظور اطلاع رسانی سریع آخرین دستورالعملها و خبرهای مرتبط به حج امسال برای آگاهی زائران و خانوادههای آنها دراستان تعامل و همکاری بیشتر با رسانه ملی، تولید، ساخت و پخش برنامه های با موضوع حج وزیارت ضروری به نظرمی رسد.

مدیرکل صدا وسیمای گیلان نیز گفت: بر اساس برنامه ‌ریزی ‌های انجام گرفته‌ رسانه ملی در تمام طول سال نسبت به پخش برنامه‌های مختلف با موضوع حج و زیارت توجه دارد.

محسن نصرپوردر ادامه اهتمام و توجه مرکز گیلان در برنامه ‌سازی با موضوع حج و زیارت را در فرهنگ‌ سازی تشرف به حج و جلب مخاطبان در همه گروه‌ های سنی با اهمیت و ضروری دانست و افزود: صدا و سیمای مرکز گیلان آمادگی دارد با حمایتها و همراهی‌ های مدیریت حج و زیارت استان به امورفرهنگ سازی و برنامه‌ سازی در این خصوص بپردازد.

جنگ شبانه " خوجیر شبان " از شبکه باران

جنگ خوجیرشبان متشکل از بخش های مختلفی شامل گزارش های شبانه، سرودهای بومی و محلی، پیامک و مسابقه پیامکی به همراه پیامهای صوتی بینندگان، طنز همه باهم بخندیم (دوربین مخفی)، مستند اولی ها که هرهفته یک قسمت تولید و پخش می شود.

نقلستان یکی دیگر از بخش های مجموعه جنگ شبانه است که با فضای شاد و مفرح و با چیدمانی مناسب بهمراه میهمان و مجری پخش خواهد شد.

" خوجیرشبان " عنوان مجموعه 70 قسمتی جنگ شبانه است که از یکشنبه تا پنجشنبه هرشب به مدت 45 دقیقه ازساعت 21 و 30 از سیمای مرکز گیلان پخش می شود.

" خوجیر " یک واژه گیلکی شرق گیلانی است به معنی خوب و قشنگ است.

برگزاری مانور ایمنی در برابر زلزله هلال احمر گیلان در رشت

مدیر عامل هلال احمر گیلان گفت: در این مانور 50 نفر از امدادگران جمعیت هلال احمر استان با انجام عملیاتهای احیای قلبی - ریوی ( CPR )، آتل بندی، بانداژ، پناه گیری و خروج اضطراری توان علمی و عملیاتی خود را به نمایش گذاشتند.

جمشید محمدی افزود: همچنین در این مانور به منظور ترویج فرهنگ آموزش از دوران کودکی، دو امدادگر خردسال آموزش دیده به همراه سایر امدادگران به انجام عملیاتهای امدادی پرداختند.

وی در ادامه ارتقای سطح اطلاعات امدادی اقشار مختلف جامعه، ایجاد آمادگی بیشتر در مواجه با حوادث، بلایا و تحقق شعار " در هر خانواده یک امدادگر" را از مهمترین اهداف اجرای این مانور عنوان کرد.

برگزاری همایش دو سالانه کمیته های اجرایی بسیج دانش آموزی گیلان

فرمانده سپاه قدس گیلان در این همایش با اشاره به هجمه های سنگین دشمنان انقلاب اسلامی و لزوم پایداری وایستادگی درمقابل این تهاجم گفت: دشمن با تمام تلاش خود خیلی از کشور ها را به وحشت انداخته ولی جمهوری اسلامی ایران با توکل به خدا، پایداری و ایستادگی در مقابل همه دنیای استکباری، دشمن را به زانو درآورده است.

سردار هامون محمدی افزود: انقلاب اسلامی سرمایه های عظیمی دارد که اگر آنها را شناسایی و ازآن سرمایه ها بهره گیری شود، هیچ جوانی به بیراهه نخواهد رفت.

وی همچنین هدف از برگزاری اردوهای راهیان نور را انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسلهای جدید و آینده عنوان کرد و اظهارداشت: جوانان و نوجوانان نسل بعد از جنگ وآینده باید بدانند که این ملت با کمترین امکانات جنگی ولی با نیروی ایمان به خدا و توسل به اهلبیت (ع) در مقابل دشمنان تا دندان مسلح کفر ایستادگی کرده است.

برگزاری جشنواره ورزش پهلوانی در محل زورخانه پوریای ولی رشت

این مراسم با حضور مسئولان و مدیران استان، پیشکسوتان کشتی آزاد و گیله مردی، ورزشکاران نخبه بسیجی برگزارشد، در ادامه این مراسم ورزشکاران زورخانه پوریای ولی با اجرای نمایش دسته جمعی و انفرادی با ابزار میل، کباده و چرخش و غیره صحنه های زیبایی را در محل زورخانه به نمایش گذاشتند.