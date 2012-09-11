بیشتر از گذشته مورد احترام جهانیان هستیم/آمریکا قوی تر و امن تر از گذشته است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت " پاتئوس" ، "باراک اوباما" در سخنرانی هفتگی اش به مناسبت سالگرد واقعه یازده سپتامبر به سخنرانی در این خصوص پرداخت که بخشهایی از آن در ذیل آمده است.

اوباما با پرداختن به کشته های حملات یازده سپتامبر و به دنبال آن حمله آمریکا به افغانستان و سربازان آمریکایی که در این جنگ کشته شدند، گفت : این سالگرد متعلق به این افراد و همچنین زمانی است که ما نشان دهیم در این یازده سال چقدر به جلو رفته ایم.

وی افزود : بعد از واقعه یازده سپتامبر سوالهایی برای ما پیش آمد مبنی بر اینکه این حملات از کجا بودند و اینکه پاسخ آمریکا به آنها چه خواهد بود ؟ آیا این حملات اساسا آمریکا را تضعیف خواهد کرد و آیا هویت ما را عوض خواهد کرد؟

اوباما در ادامه در پاسخ به این سوالش گفت : دهه گذشته سالهای سختی برای آمریکا بود. ما در طول این دهه به همه این سوال ها پاسخ داده ایم و قوی تر از گذشته شده ایم.

وی همچنین در ادامه مدعی شد در این سالها ما با توسل به سرویسهای اطلاعاتی و نیروهای نظامی مان با القاعده جنگیدیم و رهبران آنها را ازبین بردیم و آنها را در مسیر شکست قرار دادیم .

اوباما در بخشی دیگر از اظهاراتش گفت : من همواره گفته ام ما در حال جنگ با القاعده و منسوبانش هستیم و نه در جنگ با اسلام و یا هر دین دیگری.

وی همچنین با اشاره به ساخت برج جدیدی در محل ساختمان های برج تجارت جهانی اظهار داشت : امروز برج جدیدی در نیویورک برافراشته شده است و کشور ما امروز قوی تر و امن تر از گذشته شده است!

اوباما همچنین مدعی شد امروز آمریکا در جهان بیشتر از گذشته مورد احترام است.