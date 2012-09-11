به گزارش خبرگزاری مهر، هفته چهارم از مرحله چهارم و نهایی مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا امروز سه شنبه با برگزاری دیدارهایی در شرق و غرب قاره کهن پیگیری شد که در گروه A مسابقات تیم ملی لبنان در ورزشگاه اسپورت سیتی شهر بیروت با یک گل از سد تیم ملی کشورمان گذشت و جدال تیم‌های ملی ازبکستان و کره جنوبی نیز به نتیجه تساوی 2 بر 2 انجامید.

- نتایج دیدارهای گروه A مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در هفته چهارم این مسابقات به شرح زیر است:

* ازبکستان 2 - کره جنوبی 2

گل‌ها: کی سونگ یونگ (13 - گل به خودی) و سنجر تورسونوف (59) برای ازبکستان و کواک تائه هوی (43) و لی دونگ گوک (57) برای کره جنوبی

* لبنان یک - ایران صفر

گل: رضا عنتر (27)

جدول رده بندی:

تیم بازی برد تساوی باخت گل‌زده گل‌خورده تفاضل امتیاز 1- کره جنوبی 3 2 1 - 9 3 6+ 7 2- ایران 3 1 1 1 1 1 0 4 3- قطر 3 1 1 1 2 4 2- 4 4- لبنان 4 1 1 2 2 5 3- 4 5- ازبکستان 3 - 2 1 3 4 1- 2

با نتایجی که در دیدارهای این هفته رقم خورد در گروه A مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا سه تیم چهار امتیازی (ایران، قطر و لبنان) حضور دارند که به حکم تفاضل گل رتبه‌های دوم تا چهارم جدول را به خود اختصاص داده‌اند.

تیم ملی فوتبال کشورمان در سه دیدار خود در مرحله چهارم این مسابقات تنها یک گل به ثمر رسانده و مقابل تیم‌های قطر و لبنان به ترتیب به نتیجه تساوی رضایت داده و شکست خورده است.