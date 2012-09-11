به گزارش خبرگزاری مهر،محمود احمدی‌نژاد عصر امروزسه‌شنبه در دیدار "وو بانگ گو" رئیس کمیته دائمی کنگره ملی نمایندگان خلق چین با بیان اینکه سابقه روابط میان جمهوری اسلامی ایران و چین عمیق و دوستانه است و دو کشور متعلق به یک حوزه فرهنگی هستند، گفت: هیچ نقطه منفی در مناسبات دو کشور وجود ندارد.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه امروز ایران و چین در یک جبهه قرار داشته و دشمنان مشترکی دارند که هرگز خواهان پیشرفت و قدرتمندی ما نبوده و به بهانه‌های گوناگون در صدد جلوگیری از پیشرفت و توسعه روابط میان دو کشور هستند، گفت: مستکبران در حالی که خودشان بمب اتم ساخته، از آن استفاده کرده و امروز به وسیله آن ملت‌ها را تهدید می‌کنند و نیز پایه‌گذار اصلی نقض حقوق بشر در جهان هستند، با بهانه حقوق بشر و بمب اتم به کشورهای مستقلی نظیر ایران و چین فشار وارد می‌کنند.

احمدی‌نژاد با بیان اینکه اگر به دشمنان فرصت بدهیم آنها در جزئی‌ترین امور ما نیز دخالت‌ می کنند، گفت: مطمئناً آنها به قدری که نمایش می‌دهند، قدرتمند نیستند و ما بدون توجه به فشار دشمنان آنگونه که مصلحت دو کشور در آن باشد، عمل خواهیم کرد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران توسعه روابط با چین را آگاهانه انتخاب کرده و این باور و اراده را در مسئولان چینی نیز مشاهده کرده است، گفت: امروز دو کشور در مسیر روشن گسترش و توسعه روابط همه‌جانبه قرار دارند.

وی روابط ایران و چین در زمینه‌های سیاسی و بین‌المللی را مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد: دو کشور مواضع یکسانی در خصوص موضوعات گوناگون منطقه ای و بین المللی داشته و در محافل بین‌المللی مشورت‌ها و تصمیمات بسیار خوبی با یکدیگر دارندکه یقیناً این گفت‌وگوها به نفع دو ملت و صلح جهانی خواهد بود.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه در زمینه همکاری‌های اقتصادی، ظرفیت‌های گسترده‌ای برای ارتقاء سطح روابط میان دو کشور وجود دارد، گفت: جمهوری اسلامی ایران هیچ محدودیت و سقفی برای توسعه روابط همه‌جانبه با چین ندارد.

احمدی‌نژاد با اشاره به اینکه حجم مبادلات میان دو کشور در حال حاضر حدود 45 میلیارد دلار است که با تلاش دو طرف و ظرفیت‌های موجود به سرعت می‌تواند به رقم 100 میلیارد دلار برسد، گفت: در زمینه سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های مختلف و انجام پروژه‌های مشترک اقدامات بسیار خوبی میان دو کشور صورت گرفته که می‌توان آنها را بیش از پیش گسترش داد.

رئیس‌جمهور همچنین با تقدیر از مواضع چین در موضوع هسته‌ای ایران آن را ناشی از دوستی و اعتماد عمیق میان دو کشور دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران در موضوع هسته‌ای بر گفتگو و تعامل سازنده میان طرفین تأکید دارد.

احمدی‌نژاد با تأکید بر توسعه روابط فرهنگی میان ایران و چین در بخش‌های مختلف از جمله صنایع دستی، میراث فرهنگی، هنر و ورزش، اظهار داشت: امروز دشمنان با ایجاد موج‌های افراطی‌گری در صدد هستند تا انسجام ملت‌ها را در هم شکسته، فرهنگ‌ها را تخریب و هویت ملت‌ها را از آنان بگیرند و مطمئناً پاسخ آنها باید پاسخی فرهنگی باشد که ایران و چین عناصر اصلی فرهنگی را برای مقابله با این هجمه دشمنان در اختیار دارند.

رئیس‌جمهور همچنین بر لزوم تبادلات فرهنگی و برنامه‌ریزی مسئولان دو کشور برای برگزاری هفته‌های فرهنگی ایران و چین در دو کشور تأکید کرد.

وو بانگ گو رئیس کمیته دائمی کنگره ملی نمایندگان خلق چین نیز در این دیدار با بیان اینکه ایران و چین دارای تاریخ و تمدنی دیرینه بوده و مردم دو کشور نقش بسزایی در توسعه فرهنگ انسانی در جهان دارند، گفت: مطمئناً توسعه روابط میان دو کشور به نفع دو ملت و در راستای کمک به ایجاد صلح و ثبات در منطقه خواهد بود.

رئیس کمیته دائمی کنگره ملی نمایندگان خلق چین با اشاره به اینکه چین نگاهی درازمدت و راهبردی به توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران دارد، تصریح کرد: یقیناً روابط ایران و چین بخاطر برخی فشارها و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تعدیل نخواهد شد.

وو بانگ گو با مثبت ارزیابی کردن همکاری‌های دو کشور در بخش‌های مختلف از جمله انرژی، پروژه‌های زیربنایی و همکاری‌های اقتصادی و تجاری، خاطر نشان کرد: گسترش همکاری‌ها میان تهران - پکن در راستای منافع مشترک دو ملت بوده و گر چه با فشار و چالش‌های زیادی از سوی دشمنان مواجه است، باید با تلاش و برنامه‌ریزی راهکار عبور از این چالش‌ها تعیین شود.

وی با تقدیر از مواضع مثبت و انعطاف‌پذیر ایران در موضوع هسته‌ای و همکاری با 1+5 تصریح کرد: معتقدیم حق استفاده صلح‌آمیز هسته‌ای یک کشور باید مورد احترام باشد و با اعمال فشار، تحریم و هرگونه تهدید در این مسیر مخالف هستیم.

رئیس کمیته دائمی کنگره ملی نمایندگان خلق چین همچنین برگزاری موفقیت‌آمیز اجلاس عدم تعهد در تهران و حضور 120 کشور در این رویداد بین‌المللی را نشان از اراده کشورهای عضو این جنبش برای تقویت وحدت، انسجام و تأثیرگذاری در مسائل بین‌المللی عنوان کرد.



