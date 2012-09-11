آموزش "نحوه نگهداری از فضای سبز شهری" به شهروندان تهرانی

سعید شیرازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت آموزش های شهروندی در زمینه نگهداری و حفظ فضای سبز شهری گفت: آموزش های نگهداری و تکثیر گیاهان آپارتمانی، توسعه فضای سبز عمودی، پرورش قارچ خوراکی، ساخت تراریوم، نگهداری از کاکتوس و بامبو، پرورش گلهای فصلی و سبزیکاری در منزل از جمله آموزش هایی بوده است که به صورت عمومی و تخصصی در دومین نمایشگاه محیط زیست شهری به شهروندان تهرانی ارائه شد.

وی به فعالیت های غرفه های ادارات بازیافت و محیط زیست نیز اشاره کرد و اظهار داشت: برپایی کارگاه های آموزشی ، اجرای گروه های نمایشی و برگزاری مسابقه با محوریت بازیافت و محیط زیست و اهدای جوایز از جمله اقدامات انجام شده درنمایشگاه مورد اشاره بوده است.

معاون امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه 20 تهران با اشاره به حضور اداره آموزش های شهروندی معاونت امور اجتماعی این منطقه در نمایشگاه محیط زیست شهری تصریح کرد: اجرای بازی ها و مسابقات شهروندی و اجرای بازی های رایانه ای با موضوع کاهش پسماند و محیط زیست و برپایی غرفه عکس یادگاری با آثار تاریخی ری از جمله فعالیت هایی است که از سوی این اداره انجام شد.

وی افزود: دراین نمایشگاه یکهزار کاکتوس، دوهزار گل شاخه بریده، یکصد گلدان آپارتمانی، دویست بسته کوکوپیت و پرلیت، سه هزار بروشور و لوح فشرده آموزش شهروندی به شهروندان تهرانی اهداء شد.