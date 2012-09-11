شش هزار کالا در کشور مشمول استاندارد ملی است

نظام الدین برزگری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای ارتقای کیفیت کالاهای داخلی به عنوان طرح توسعه جامع استاندارد سازی طرحی آماده اجرا شده که همزمان با کنترل واردات بتوانیم کیفیت تولیدات داخلی را ارتقا بخشیم.



این مسئول بیان کرد: حدود 70 هزار واحد تولیدی دارای پروانه بهره برداری در سطح کشور شناسایی شده که برخی از این واحدها نیمه فعال و غیر فعال هستند.

وی افزود: کل واحدهای صنعتی فعال در سطح کشور شناسایی شده که روی این واحدها کار می کنیم و در سال 90 که این کار شروع شده تعداد پروانه های کاربرد علامت استاندارد بیش از 50 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته که این نشان می دهد که جهت گیری در مسیر ارتقای کیفیت تولیدات داخلی است.



رئیس سازمان استاندارد ملی ایران یادآورشد: آزمایشگاه هایی که در سطح کشور داریم علاوه بر آزمایشگاه های مرجع دولتی که در حوزه سازمان ملی استاندارد است بیش از یک هزار و400 آزمایشگاه در بخش های مختلف در سطح کشور با بیش از40 هزار نفر نیروی کاری در خدمت استاندارد سازی و کنترل کیفیت کالاهای وارداتی و کیفیت تولیدات داخلی و برخی خدمات دیگر مشغول به فعالیت هستند.





وی افزود: استاندارد به دلیل اینکه یک موضوع فرابخشی، ملی و حاکمیتی است بر این اساس شورای اداری در سال گذشته تصمیم گرفت که موسسه استاندارد به سازمان ملی استاندارد تغییر نام یابد و از وزارت صنایع منفک شده و به طور مستقیم زیر نظر رئیس جمهور قرار بگیرد که در حال حاضر این کار انجام شده و زیرنظر رئیس جمهور هستیم و به عنوان یک دستگاه فرابخشی نظارت ما نسبت به سالهای قبل باید بیشتر شود که این موضوع را پیگیر هستیم و نظارت در سال جاری این نظارت ها را با توجه به شعار امسال بیشتر داشته باشیم.



اولویت استاندارد ارتقاء کیفیت کالا



برزگری یادآورشد: اولویت کاری سازمان در سال جاری ایجاد تسهیلات برای ارتقای کیفیت تولیدات داخلی است و کنترل کیفیت کالاهای وارداتی است



برزگری اظهارداشت: در سه سال اخیر شعار سال مقام معظم رهبری در زمینه اصلاح الگوی مصرف، جهاد اقتصادی و تولید ملی وظایف و مسئولیت های جدید و سنگینی را برای سازمان ملی استاندارد ایجاد کرده است که در راستای تحقق منویات رهبری دولت در زمینه های مختلف گام های بلندی برداشته است.



وی با بیان اینکه در حال حاضر 35 استاندارد برای محصولات حوزه انرژی در کشور تدوین شده اظهارداشت: در سال اصلاح الگوی مصرف 28 مورد استاندارد ملی در صنایع بزرگ تهیه شد و در سال گذشته نیز دولت با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بطور رسمی، استاندارد سازی در حوزه انرژی را اجرایی کرد.



وی با اشاره به گزارش عملکرد دولت نهم و دهم در زمینه تدوین استاندارد خاطرنشان کرد: در دولت نهم و دهم بالغ بر 13 هزار و 497 مورد استاندارد ملی تدوین و اجرا شده است در حالیکه در دولت سابق فقط پنج هزار مورد استاندارد ملی تهیه و تدوین شده بود.



رئیس سازمان استاندارد ملی ایران گفت: در حال حاضر دو هزار و 908 تعرفه کمرگی تحت پوشش سازمان ملی استاندارد قرار داد و با گمرک کشور در این زمینه برای کاهش ترخیص کالاها و مواد اولیه واحدهای تولید تفاهم نامه ای مبادله شده است.





ایران رتبه 29 استاندارد در دنیا



رئیس سازمان استاندارد ملی ایران تصریح کرد: ایران در زمینه استاندارد رتبه 29 را در بین 165 کشور دنیا به خود اختصاص داده است.



برزگری با اشاره به جایگاه ایران در سازمان جهانی استاندارد بیان کرد: در چند سال گذشته فعالیت ایران در سازمان جهانی استاندارد افزایش پیدا کرده بگونه ای که جایگاه ایران از رتبه 33 در سال گذشته به رتبه 29 در بین 165 کشور جهان در سال جاری ارتقا پیدا کرده است.



وی از مشارکت ایران در تدوین هزار و420 مورد استاندارد جهانی در سال گذشته خبر داد و افزود: تا سه سال پیش ایران در تهیه پیش نویس استانداردهای جهانی مشارکت نداشت اما تدوین 14 عنوان پیشنهاد استاندارد جهانی از جمله اقدامات ایران در این زمینه در سال گذشته است.



برزگری از قزوین به عنوان یکی از قطب های ثروت کشور یاد کرد و در ادامه گفت: پیرو تأکید مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی استاندارد سازی محصولات دانشگاهی در دستور کار سازمان قرار دارد که در این زمینه استان قزوین می تواند برای محصولات دانش بنیان به ارائه الگوی استاندارد بپردازد تا بتوانیم از توان مراکز علمی و دانشگاهی استان قزوین در استاندارد سازی تولیدات علمی استفاده کنیم.