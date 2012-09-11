  1. بین الملل
۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۲۱:۳۲

با جوسازی علیه ایران/

خوش خدمتی یک مقام آمریکایی به صهیونیستها/ روی کمک ما حساب کنید!

خوش خدمتی یک مقام آمریکایی به صهیونیستها/ روی کمک ما حساب کنید!

سفیر آمریکا در سرزمینهای اشغالی در خوش خدمتی به مقامات رژیم اشغالگر قدس مدعی، فعالیتهای هسته ای صلح آمیز ایران را برای آمریکا و اسرائیل غیر قابل قبول دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت صهیونیستی "ینت" ، " جان شاپیرو" سفیر آمریکا در سرزمینهای اشغالی در مراسمی که به مناسبت سالگرد واقعه یازده سپتامبر در سفارت آمریکا برگزار شده بود با هدف فضا سازی علیه برنامه هسته ای  صلح آمیز ایران  گفت : ایران هسته ای برای آمریکا و اسرائیل غیرقابل قبول است.

وی در اظهاراتی دیگر ضمن تشکر از همکاری های رژیم صهیونیستی با آمریکا در خصوص جنگ با تروریسم بدون اشاره به نام ایران و در اظهاراتی بر خلاف مقامات رسمی کاخ سفید که امروز موجبات خشم نخست وزیر رژیم صهیونیستی را فراهم کرده بود گفت : اسرائیل هم می تواند روی حمایت های آمریکا حساب کند.

کد مطلب 1694648

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