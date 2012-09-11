لیگ دسته اول فوتبال استان بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ دسته اول استان بوشهر با حضور 10 تیم از امروز اغاز شد و هفته اول این مسابقات با برگزاری پنج مسابقه در نقاط مختلف استان بوشهر پیگیری شد.

در بوشهر دو تیم همشهری سپاهان و توحید به مصاف هم رفتند که جدال این دو تیم در پایان 90 دقیقه تلاش برنده‌ای نداشت و دو تیم به تساوی بدون گل رضایت داشتند. تیم توحید در فصل گذشته در رده سوم قرار گرفته بود و تیم سپاهان اولین حضور خود در این مسابقات را تجربه می‌کرد.

استقلال اهرم در خانه میزبان تیم پارس خورموج بود ولی این تیم تنگستانی بهره‌ای از میزبانی خود نبرد و با چهار گل نتیجه را به حریف مدعی خود واگذار کرد. پارس خورموج در فصل گذشته به مقام نایب‌قهرمانی دست یافته بود و استقلال اهرم در رده هشتم جدول جای گرفته بود.

همچنین در خورموج دو تیم همشهری ایرانجوان خورموج و سپاهان به مصاف هم رفتند که تیم ایرانجوان موفق شد همشهری خود را با دو گل از پیش رو بردارد.

دو تیم دیگر تازه به لیگ آمده پرسپولیس دیلم و امید گناوه نیز به مصاف هم رفتند که پرسپولیس با نتیجه دو بر یک مقابل حریف خود به برتری دست یافت.

پرسپولیس آب‌پخش در کنگان به مصاف سیراف بندر طاهری رفت و موفق شد با گل‌های محمد دهقانی و کاظم شجاع‌الدین با حساب دو بر صفر مقابل حریف خود به برتری دست یابد. سیراف دیگر تیم تازه راه یافته به این مسابقات است و پرسپولیس نیز در فصل گذشته در جایگاه پنجم جدول رده‌بندی لیگ قرار گرفته بود.

در پایان هفته نخست لیگ دسته اول استان بوشهر تیم‌های پارس خورموج، پرسپولیس اب‌پخش، ایرانجوان خورموج و پرسپولیس دیلم در رده‌های دوم تا چهارم قرار گرفتند.