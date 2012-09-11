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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۲۱:۴۷

رجبلی:

40 غرفه در نمایشگاه فروش پاییزه کلاله دایر شد

40 غرفه در نمایشگاه فروش پاییزه کلاله دایر شد

کلاله - خبرگزاری مهر: رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت کلاله از برپایی 40 غرفه در نمایشگاه فروش پاییزه شهر کلاله خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل رجبلی عصر سه شنبه در حاشیه افتتاح این نمایشگاه افزود: پوشاک، لوازم التحریر، کالاهای اساسی از قبیل برنج، روغن، قند و شکر و ... از جمله غرفه های این نمایشگاه است.

وی اظهار داشت: محصولات این نمایشگاه با تخفیف 15 تا 20 درصد عرضه می شود.

فرماندار کلاله نیز گفت: چون در آستانه بازگشایی مدارس قرار داریم، زمینه مساعد برای خرید آسان و ارزان برای دانش آموزان و سایر مردم است.

نورالله نورالله افزود: گسترش و توسعه این نمایشگاه در شهرستان زمینه ترغیب و تشویق بیشتر مردم رابه خصوص قشر آسیب پذیر ایجاد می کند.

نمایشگاه فروش پاییزه کلاله از امروز تا پایان شهریورماه از ساعت 9 صبح تا 9 شب برای بازدید علاقمندان دایر است.

کد مطلب 1694656

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