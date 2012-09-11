قرآن تعالی بخش بشر و باعث توسعه فرهنگ اسلام ناب در جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر ، آیت الله محسن مجتهد شبستری که شامگاه امروز در آئین گشایش چهارمین دوره مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان جهان در تبریز سخن می گفت با اعلام این مطلب خاطرنشان کرد: قرآن نور هدایت و ملجأ و پناهگاه بشر و تمامی مسلمانان جهان است و تنها در سایه قرآن و تعالیم هدایتگر این کتاب آسمانی است که جوامع بشری به صلاح و رستگاری می رسد.



امام جمعه تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم بسط و گسترش تعالیم و فرهنگ قرآنی در بین نسل حاضر ، این امر را وظیفه نهادها و متولیان فرهنگی و علوم قرآنی دانست و بر لزوم بسترسازی و تلاش همه جانبه در این حوزه تأکید کرد.



عضو خبرگان رهبری همچنین در ادامه با اشاره نقش تعالیم قرآنی در استقرار و تثبیت حکومت اسلامی در صدر اسلام خاطرنشان کرد: تلاش های پیامبر عظیم الشأن اسلام برای بسط و گسترش اسلام در سایه قرآن کریم نتیجه اثربخش خود را در فراگیری این دین کامل برجای گذاشت و امروز پس از قریب به 1400 سال جهان اسلام با بیش از یک میلیارد مسلمان نقش تعیین کننده ای در ترسیم معادلات جهانی و بشری ایفا می کند.



امام جمعه تبریز در خاتمه برگزاری چهارمین دوره مسابقات قرآنی دانشجویان مسلمان جهان در تبریز را اتفاقی مبارک و مهم در شکل گیری و ترویج فرهنگ و آموزه های قرآنی در سطح کشور و جهان اسلام دانست و از برگزارکنندگان این مسابقات قدردانی کرد.