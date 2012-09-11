به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد توسعه بخش کشاورزی شهرستان ری با حضور معاون استاندار و فرماندار شهرستا ن ری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، مسئول اداره جهاد کشاورزی شهرستان ری، معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرماندار شهرستان ری، سرپرست بانک کشاورزی شعب تهران، رئیس بانک کشاورزی شهرستان ری و جمعی از دامداران و کشاورزان شهرستان ری با موضوع بررسی طرح خوداتکایی تولید گوشت قرمز در شهرستان ری برگزار شد.

فرماندار شهرستان ری در این جلسه اظهار داشت:شهرستان ری ظرفیتهای خوبی در بخش کشاورزی و دامپروری دارد.

امیرحسین باقرنژاد افزود: این جلسه با رویکرد فعالیت در تولید گوشت قرمز در شهرستان ری و به منظور بررسی پرونده متقاضیان استفاده از تسهیلات طرح خوداتکایی تولید گوشت قرمز و مباحث مربوط به تأمین تسهیلات برای اجرای پروژه های تأثیر گذار برای استمرار فرصتهای شغلی و ایجاد ظرفیتهای جدید برگزار شده است.

وی عنوان کرد: در طرح خوداتکایی تولید گوشت قرمز ملاک عمل، تعداد دام موجود یا ظرفیت نگهداری دام پروری در دامداری موجود است.

باقر نژاد ادامه داد: متقاضیان می توانند مازاد بر سقف مندرج در پروانه از تسهیلات بهره مند شوند، همچنین دامداریهای شیری برای نگهداری دامهای نر تولیدی و موجود خود می توانند از تسهیلات خرید علوفه طرح خود اتکایی گوشت قرمز استفاده کنند.

گفتنی است، شهرستان ری در بین شهرستانهای استان تهران مقام اول را در تولید گوشت قرمز داراست.

در پایان این جلسه پرونده های مربوط به 44 پروژه با هدف تولید گوشت قرمز بررسی شد و با تخصیص اعتباری بالغ بر 530 میلیارد ریال به تصویب رسید که برای طی مراحل بعدی به ستاد توسعه بخش کشاورزی استان ارسال شد.

اختتامیه نمایشگاه نقاشی با تقدیر از بانوانهنرمند شهرستان ری برگزار شد

در آیین اختتامیه نمایشگاه نقاشی"بندگی، نقطه، رهایی سرخط" از بانوان هنرمند شهرستان ری تقدیر شد.

مراسم اختتامیه نمایشگاه نقاشی صبح سه شنبه با حضور حجت الاسلام ذاکرصادقی کیا رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرری، حجت اسلام ناظری سرپرست حوزه هنری مرکز ری و جمعی از مسئولان فرهنگی و هنرمندان ری در مرکز حوزه هنری ری برگزار شد.

گفتنی است، نمایشگاه نقاشی"بندگی، نقطه، رهایی سرخط" شامل 25 اثر از بانوان هنرمند شهرری با موضوعات دینی و مذهبی بوده است که از تاریخ 21 مرداد ماه در نگارخانه شهید آوینی حوزه هنری مرکز ری در معرض دید علاقمندان قرار گرفت.

این گزارش حاکی از آن است که در این مراسم از زینب السادات حسینی، اکرم زارعی، سارا حاتمی، نیلوفرحضرتی، سپیده پرآهنگ، منیره کزارلو، رقیه زارع، بهاره درویش، مرضیه عالمی، فاطمه گودرزی ، بهارحسن پور، معصومه محمودی، مائده حجزی و وحیده فلاحی به عنوان هنرمندان برگزیده تقدیر شد.

افتتاح نمایشگاه پاییزه عرضه کالادر شهرستان ری

نمایشگاه پاییزه عرضه کالا در شهرستان ری از صبح سه شنبه به ‌منظور تنظیم بازار و حمایت از فروشندگان و تولیدکنندگان داخلی تا 31شهریور با مجوز رسمی از اداره صنعت، معدن و تجارت و مجامع امور صنفی و توزیعی با همکاری فرماندار شهرستان ری و شهرداری منطقه 20 تهران آغاز به کار کرد.

سرپزست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ری بیان کرد: این نمایشگاه که در شهرستان ری افتتاح شده، قدمتی بیش از هشت سال دارد و امسال نیز به ‌‌لطف خداوند متعال بهتر از سالهای قبل شده و بازدید و استقبال مردم از این نمایشگاه بیشتر شده است.

علی عرب ‌باقری افزود: در این نمایشگاه اقلامی مانند کیف، کفش، پوشاک، مواد پروتئینی(گوشت و مرغ)، مواد بهداشتی، مواد غذایی، لوازم‌التحریر و... عرضه می‌ شود.

صدور اخطاریه به واحدهای تجاری مزاحم در جنوب تهران

شهرداری منطقه 20 تهران در راستای ساماندهی مشاغل مزاحم، نسبت به صدور اخطاریه برای واحدهای تجاری مزاحم در محدوده حریم این منطقه اقدام کرد.

عطاء الله حسینی شهردار ناحیه 7 این منطقه با اعلام این خبر گفت: در راستای اجرای بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها و به منظور ساماندهی مشاغل مزاحم، واحد ساماندهی اداره خدمات شهری این ناحیه نسبت به صدور اخطاریه برای کلیه واحدهای تجاری مزاحم اقدام کرد.

حسینی با اشاره به اینکه ناحیه 7 در بخش حریم و خارج از محدوده این منطقه قرار دارد، یادآور شد: به منظور رفع مزاحمت های صنفی و رفع آلودگی های زیست محیطی کلیه صنوف متخلف فاز یک انبار کالا در جاده خاوران به شهرک صنعتی منتقل و انبار ضایعات یکی از واحدهای صنعتی روستای زمان آباد جمع آوری شد.

وی در ادامه به ارائه خدمات شهرداری به بخش حریم و روستاهای تحت پوشش آن اشاره کرد و اظهار داشت: به منظور بهبود منظر عمومی و رفاه حال ساکنان، نسبت به شستشوی ایستگاه های اتوبوس و وسایل بازی در روستای زمان آباد اقدام شد.

گفتنی است، منطقه 20 از جنوبی ترین مناطق شهر تهران است که دارای 7 ناحیه و 22 محله است و بخشی از ناحیه 6 و ناحیه 7 در بخش حریم و خارج از محدوده قرار گرفته است که 14 روستای تحت پوشش دارد و از خدمات اجتماعی، ترافیکی، عمرانی و شهری شهرداری استفاده می کنند.