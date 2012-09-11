ساخت دو بیمارستان هزار تختخوابی در گلستان نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان عباسی عصر سه شنبه در کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان افزود: 20 هکتار زمین برای گرگان و 16 هکتار برای منطقه گنبدکاووس نیاز است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان از اجرای طرح پزشک خانواده از 10 مهرماه سال جاری در شهرهای بالای 20 هزار نفر استان خبر داد.



عباسی گفت: در دو شهر بزرگ گرگان و گنبدکاووس نیز این طرح در دی ماه امسال اجرا می شود.



وی، شرایط استان را برای اجرای این طرح مهیا دانست و افزود: در شهرستان آق قلا نیز از هم اکنون برای اجرای طرح، آمادگی کامل وجود دارد.



عباسی یادآور شد: نقاط کور، دغدغه ها و نگرانی های موجود از اجرای این طرح در استان بجاست و فقط با اجرای آن است که کمبودها بزرگ دیده می شوند.



وی اظهارداشت: ایده آل نگری به این طرح موجب می شود که ضرورت اجرای آن در زمان حاضر احساس نشود.



به گفته عباسی، با اجرای این طرح و افزایش فعالیت مراکز درمانی بویژه مراکز بخش خصوصی، سطح رفاه مردم بهبود یافته زیرا که دولت موظف به تامین سطحی از خدمات پزشکی برای جامعه است.



در این جلسه هر یک از فرمانداران و روسای مراکز بهداشتی درمانی استان به بیان کمبودها و مشکلات پیش رو در اجرای طرح پزشک خانواده در شهرستان های تابعه پرداختند که مشخص شدن تکلیف درمانگاه های خصوصی، اطلاع رسانی، نگرانی از تعهدات بیمه متخصصین و عمومی و همکاری ناکافی مراکز بیمه ای، کمبود پزشک متخصص، پرستار و ماما، عدم دسترسی به داروهای رایگان و ارتقای سطح علمی پزشکان برای جذب مخاطب از جمله آنها بوده است.