مسابقات قرآنی تبریز زمینه ساز تشکیل اتحادیه قرآنی کشورهای مسلمان

به گزارش خبرگزاری مهر ، علیرضا نوین که شامگاه امروز در آئین گشایش این دوره از مسابقات سخن می گفت با ابراز خرسندی از میزبانی تبریز برای این رویداد بزرگ بین المللی در حوزه قرآن و معارف قرآنی خاطرنشان کرد: تبریز به عنوان نخستین پایتخت جهان تشیع ، مهد علامه های دین و قرآن همچون علامه طباطبایی و خاستگاه کانون های مهم قرآنی به میزبانی این دوره از مسابقات افتخار می کند و از این که کلام نورانی وحی بهانه تشکیل چنین اجتماع معنوی در سطح بین المللی را در تبریز فراهم آورده است به خود می بالد.



وی افزود: قرآن کتابی است که با گذر زمان رنگ کهنگی به خود نمی گیرد و راهبر و رهنمای زندگی انسانهاو موجب رشد وتعالی آدمی و رواج خلق و خوی نیک در بین آنهاست.



شهردار تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شان و منزلت قرآن و ارجحیت آن بر سایر کتب آسمانی افزود: اگر با ژرف اندیشی آیات و روایات قرآن را مورد بررسی و کنکاش قرار دهیم این کتاب آسمانی را بسی فراتر از سایر کتب آسمانی خواهیم یافت.



نوین با اشاره به برگزاری چهارمین دوره مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان جهان تاکید کرد: جوانان در کنار استفاده از تکنولوژی و دانش روز دنیا، باید به شان و منزلت قرآن نیز توجه نموده و در تمام مراحل زندگانی در مسیر ایمان و تعالی حرکت کنند.



وی همچنین با اعلام اینکه قرآن کریم محور اساسی فرهنگ و تمدن اسلامی است گفت: این کتاب همراه با سنت و عترت هسته اصلی دین اسلام و علوم و معرفت در همه شرایط مورد توجه دانش پژ.هان و محققان جهان بوده و پیشرفت و توسعه ای که جهانیان به آن دست پیدا کرده اند در سایه قرآن خواهد بود.



شهردار تبریز خاطر نشان کرد: شهر تبریز به عنوان اولین پاییتخت جهان تشیع و دارالمومنین میزبان قاریان و حافظان دانشجوی 52 کشور جهان است و و افتخار برگزاری چهارمین دوره مسابقات بین المللی با همکاری شهرداری تبریز و جهاد دانشگاهی برگزار شده و این شهر خاستگاه علم و پژوهش بوده و همواره پیشگام حرکت های بزرگ انقلابی و دینی بوده است.

نوین با اشاره به اینکه شهرداری و شورای اسلامی شهر تبریز به نمایندگی از ایران اسلامی و ام القرای جهان اسلام به عنوان متولی برگزاری این رویداد بزرگ است ادامه داد: شهرداری تبریز حضور فرهیختگان و جویندگان دانش علوم قرآنی از سراسر جهان را گرامی داشته و به فاصله ای کوتاه از برگزاری شانزدهمین اجلاس سران غیرمتعهد ، بزرگ ترین رویداد قرآنی را در سطح بین المللی برگزار می کند تا نقش مهم دیگری توسط ایران اسلامی در عرصه بین المللی به منصه ظهور برسد.



شهردار تبریز در خاتمه ابراز امیدواری کرد با تلاش و همت تمامی فعالان و دست اندرکاران علوم قرآنی منویات مقام معظم رهبری در خصوص پرورش هزهران قاری و حافظ قرآن در سطح کشور عمل و محقق گردد.



نوین در عین حال برگزاری این مسابقات را زمینه ساز تحقق آرمان وحدت امت اسلامی دانست.