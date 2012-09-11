قصد مجرمانه تعاونی های کشور در حد صفر است

هفتمین جشنواره تجلیل از تعاونی های برتر استان قزوین با حضور ماشاء الله عظیمی مدیرعامل بانک توسعه تعاون کشور، مجید نادری معاون برنامه ریزی استانداری، حجت الاسلام مرتضی حسینی، داود محمدی و رجب رحمانی نمایندگان مردم استان در مجلس، تعاونگران، روسا و اعضاء‌ هیئت مدیره تعاونی های خدماتی، توزیعی و تولیدی استان در سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار شد.



ماشاء‌الله عظیمی در این جشنواره اظهارداشت: فرهنگ تعاونی باید در جامعه گسترش یابد و افراد کار جمعی را در کنار یکدیگر تجربه کنند.



وی افزود: توانمند سازی و اهلیت در موفقیت تعاونی ها تعیین کننده است و اگر کسی خوش حساب باشد، کار بداند با تفاهم و تلاش می تواند توانمندی های نهفته را به حرکت درآورده و موثر واقع شود.



مدیرعامل بانک توسعه تعاون کشور تصریح کرد: در بررسی پرونده های بزرگ مالی و اقتصادی خوشبختانه حتی یک مورد هم تخلف تعاونی مشاهده نشده که این موضوع بیانگر آن است که قصد مجرمانه در تعاونی های کشور در حد صفر است و وجود ندارد.



این مسئول یادآورشد: اگر کار حساب شده و تخصصی باشد هم موفقیت بیشتر است و هم مشکلات کاهش می یابد لذا اگر افراد به صورت تعاونی و اتحادیه تخصصی وارد عرصه کار شوند می توانند کارهای بزرگی انجام دهند.



عظیمی گفت: بانک توسعه تعاون با هدف حمایت و توانمند کردن مالی تعاونیها با تاکید مقام معظم رهبری و سرمایه 500

میلیارد تومانی دولت در کشور شکل گرفت و امروز نقش مهمی در حمایت اقتصادی از فعالیتهای تشکل های تعاونی ایفا می کند.



فعالیت 170 هزار تعاونی در کشور



این مسئول بیان کرد: در دولت دهم تعداد تعاونی های فعال از 70 هزار مورد به 170 هزار عدد رسیده است که بیانگر نگاه ویژه دولت به این تشکل مردمی است.



وی گفت: در تعاونی های کشور بیش از 33 میلیون نفر عضویت دارند و تا پایان برنامه پنجم قرار است سطح فعالیتها از هشت درصد فعلی به 25 درصد افزایش یابد.



عظیمی گفت: قرار است مردم در اقتصاد مشارکت کنند و سهیم شوند لذا با اولویت بندی تلاش می کنیم تسهیلات بانک توسعه با برنامه محوری و بنگاه محوری در اختیار متقاضیان قرار گیرد.





اولویت های هفت گانه ارائه تسهیلات بانک توسعه



مدیرعامل بانک توسعه تعاون کشور یادآورشد: تعاونی هایی که شاغلان و اعضاء آن سهامدار باشند در گرفتن تسهیلات در اولویت قرار دارند و مشاغل خانگی، صنایع دستی نیز در اولویت بعدی حمایت مالی قرار می گیرند.



وی افزود: سرپرستان خانوار از آنجا که در اقتصاد خانواده تاثیرگذارهستند اگر تعاونی تشکیل دهند در اولویت دریافت تسهیلات از این بانک قرار می گیرند و تلاش می کنیم به سمت مشاغل خانگی که تسهیلات کمتری نیاز دارد حرکت کنیم.



عظیمی بیان کرد: سرانه اشتغال در تعاونی ها حدود 10 میلیون تومان است لذا در پرداخت تسهیلات تعداد اشتغالزایی، مزیت های منطقه ای، تعاونی های بانوان، ایثارگران و مدجویان دستگاههای اجرایی، تعاونی های دانش بنیان، دچار بحران، از اولویت برخوردارند.



ایجاد باجه بانک توسعه تعاون در آوج



مدیرعامل بانک توسعه تعاون کشور در پی درخواست مجید نادری معاون برنامه ریزی استانداری قزوین در خصوص راه اندازی شعب و باجه های جدید این بانک در مناطق استان و نیز افزایش اختیارات استانی با این دو درخواست موافقت کرد و مقرر شد باجه جدید بانک توسعه تعاون در شهرستان آوج راه اندازی شود.





وی افزود: سال 2012 از سوی بان کی مون به عنوان سال تعاون نامگذاری شده و همه اذعان دارند که در شرایط جدید اقتصادی تعاونی ها نقش آفرین هستند.



در این مراسم از 10 تعاونی برتر و هفت تعاونی نمونه استانی با اهداء تندیس و لوح تقدیر شد.

در استان قزوین دو هزار و 897 تعاونی با بیش از 365 هزار و 569 نفر عضو وجود دارد که در آنها یک هزار و 200 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.