پایان سومین مرحله بازرسی از باشگاه ها و اماکن ورزشی استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مرحله از بازرسی، 120 باشگاه استان تهران از نظر استفاده از مکملهای غیر مجاز و بیمه ورزشی مورد بازرسی قرار گرفتند.

طبق دستورالعمل فدراسیون پزشکی ورزشی، کلیه هیئتهای پزشکی در سراسر کشور موظفند تا بر باشگاهها و اماکن ورزشی نظارت دقیق داشته باشند و در خصوص داشتن کارت بیمه ورزشی مصرف مکملهای ورزشی کنترل شوند.

هیئت پزشکی استان تهران در این بازرسیها بر سوء مصرف مواد نیروزا، فروش مکملها و همچنین تجویز و یا توصیه توسط مسئولان و مربیان باشگاهها کنترل دقیقی داشته است.

گزارشی کاملی باشگاهها توسط بازرسان به فدراسیون پزشکی ورزشی اعلام شده است که با باشگاهها و اماکن ورزشی که دارای تخلف بوده اند برخورد لازم انجام شود.

قابل ذکر است از ابتدای سال جاری و با شروع فعالیت ستاد نظارت بر اماکن ورزشی استان تهران، 274 مورد بازرسی در سطح تهران انجام پذیرفته و گزارشات آنها به فدراسیون پزشکی ارسال شده است.

گفتنی است، هیئت پزشکی ورزشی استان تهران به منظور بالا بردن آگاهی و علمی کردن تغذیه ورزشکاران اقدام به چاپ و پخش بروشور تغذیه ورزشی کرده است که هدف از تهیه این بروشور که توسط مصطفی نمکیان مشاور تغذیه و رژیم درمانی تهیه و تنظیم شده، ترویج دانش تغذیه صحیح در بین ورزشکاران است.

باید در کمترین زمان پاسخگوی خواسته ‌های شهروندان باشیم

شهردار فرون آباد بیان کرد: باید در کمترین زمان ممکن پاسخگوی خواسته ‌های شهروندان باشیم.

شهردار فرون آباد صبح سه شنبه در دفتر خود میزبان جمع کثیری از شهروندان بود که در ابتدای این جلسه علی بندعلیان ضمن تسلیت به مناسبت شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) با بیان اینکه ملاقاتهای چهره به چهره در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و خدمت به شهروندان صورت می ‌گیرد، افزود: ملاقاتهای مردمی برای رفع مشکلات مردمی انجام می شود تا مدیریت شهری از این طریق و به صورت مستقیم و رو در رو در جریان مشکلات شهروندان قرار گیرد.

وی عنوان کرد: در همین راستا حتی المقدور مشکلات شهروندان حل و فصل خواهد شد و این انتظار و توقع از مجموعه مدیریت شهرداری می ‌رود که بتوان ساختاری را ترسیم کرد که در کمترین زمان ممکن پاسخگوی خواسته ‌های شهروندان باشد.

در این دیدار 30 نفر از شهروندان به بیان مشکلات خود پرداختند و شهردار با سعه صدر مشکلات آنها را بررسی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکلات در چارچوب ضوابط و قانون شد.

گفتنی است مهندس علیان شهردار فرون آباد روزهای سه شنبه هر هفته در محل دفتر خود میزبان جمع کثیری از شهروندان می باشد تا در جریان روند بررسی مشکلات شهروندان و پیگیری آن توسط مدیران شهرداری قرار گیرد.

نمایشگاه پاییزه عرضه مستقیم کالا در ورامین برگزار شد

نمایشگاه پاییزه عرضه مستقیم کالا، صبح سه شنبه در ورامین با حضور سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت این شهرستان افتتاح شد که به منظور دسترسی آسان و ارزان خانواده ها به مایحتاج عمومی و لوازم مورد نیاز سال تحصیلی جدید برپا شده است.

نمایشگاه پاییزه عرضه مستقیم کالا در دو شهر ورامین و قرچک فعال بوده و کالاهای مورد نیاز مردم را با نرخ مصوب و 15 تا 20 درصد ارزانتر از بازار عرضه می کند.

نمایشگاه شهر ورامین 45 غرفه و نمایشگاه شهر قرچک 87 غرفه دارد که در این غرفه ها اجناسی از قبیل کیف و کفش، لباس و پوشاک، لوازم التحریر و ارزاق عمومی زیر نظر مجمع امور صنفی عرضه می شود.

در این نمایشگاه بازرسان مجامع امور صنفی و نیز اداره صنعت، معدن و تجارت مستقر بوده و در صورت شکایت مشتریان و شهروندان، در محل به این شکایات رسیدگی می کنند.

سرپرست اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان ورامین از شهروندان خواست درصورت مشاهده تخلف با شماره 124 تماس و یا با بازرسان مستقر در محل، موارد را درمیان بگذارند.

گفتنی است، نمایشگاه عرضه مستقیم کالا ورامین، ابتدای خیابان دانشسرا و نمایشگاه شهر قرچک، جنب ترمینال مسافربری واقع شده که تا 31 شهریور ماه دایر است.