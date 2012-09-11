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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۲۲:۰۰

آیت الله دری :

دریای معرفت امام صادق(ع) برای بشریت/ لزوم حضور گسترده در عزاداری

دریای معرفت امام صادق(ع) برای بشریت/ لزوم حضور گسترده در عزاداری

اراک - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: سرچشمه ای از زلال معرفت ناب امام جعفرصادق (ع) برای تاریخ بشریت کافی است و ما مسلمانان در شناخت مکتب امام صادق تلاش کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در بیانیه ای خاطر نشان کرد: سرچشمه ای از زلال معرفت ناب امام جعفرصادق (ع) برای تاریخ بشریت کافی است و ما مسلمانان در شناخت مکتب امام صادق تلاش کنیم.

امام جمعه اراک اضافه کرد: اکنون هنوز دانشمندان در مکتب امان صادق غوطه ور هستند و ابعاد آن برایشان ناشناخته و قابل تامل است و باید مورد مطالعه قرار گیرد که نشان از سرچشمه زلال علمی این امام همام است.

حضور پرشور در مراسم عزاداری

وی افزود: اکنون که در اوقات شهادت آن امام عزیز هستیم، باید با حضور گسترده در عزاداری شرکت کنیم.

امام جمعه اراک تاکید کرد: همه مردم و دسته های عزاداری و سیاه پوش کردن شهرها، معابر و خیابان ها این ماتم بزرگ را به سوگ بنشینند.

وی، در پایان همه هیئت های عزادارای و مردم  را برای حضور در عزاداری فردا که قرار است از میدان شهدای اراک به سمت مصلای این شهر صورت بگیرد شرکت کنند.
کد مطلب 1694675

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