به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان پیشوا با سید امیر حسینی دبیرکل فدراسیون جهانی ورزش‌های زورخانه ‌ای ملاقات و گفتگو کرد.

حسینی با اشاره به پیشرفت چشمگیر ورزش در شهرستان‌های استان تهران عنوان کرد: فدراسیون ورزش‌های پهلوانی و زورخانه ‌ای درصدد است در تمام شهرستان‌های استان تهران زورخانه‌ هایی بنا کند تا جوانان و علاقه مندان به این ورزش باستانی در مضیقه نباشند.

دبیرکل فدراسیون جهانی ورزش‌های زورخانه ‌ای، همیاری و مساعدت مسئولان به ‌ویژه استانداری تهران را از عوامل ضروری ترویج ورزش باستانی دانست و ادامه داد: با همت و تلاش و پیگیری‌های مسئولان فدراسیون در حال ترویج ورزش باستانی و احداث زورخانه‌ های جدید در شهرستان‌های تهران هستیم اما این پروژه‌ ها جز با مساعدت مسئولان میسر نمی‌ شود.

وی با تشکر از مسئولان ادارات شهرستان پیشوا بیان کرد: شهرداری پیشوا یک قطعه زمین برای احداث زورخانه در این شهرستان در اختیار فدراسیون قرار داده و به ‌زودی کار احداث زورخانه در این شهرستان آغاز می ‌شود.

حسینی در پایان یادآور شد: با بهره ‌برداری از زورخانه شهرستان، فدراسیون ورزش‌های زورخانه ‌ای تجهیزات مورد نیاز را در اختیار اداره ورزش و جوانان شهرستان پیشوا قرار می‌ دهد.