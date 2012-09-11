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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۲۱:۵۷

سرهنگ میرکریمی:

یادواره شهدای هسته ای کشور در گرگان برگزار می شود

یادواره شهدای هسته ای کشور در گرگان برگزار می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل بنیاد حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس گلستان از برگزاری یادواره شهدای گمنام و شهدای هسته ای کشور در گرگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابوالحسن میرکریمی در این زمینه افزود: این مراسم ساعت 16 و 30 دقیقه عصر چهارشنبه همزمان با سالروز شهادت صادق آل محمد (ص) در تپه نورالشهداء گرگان برگزار می شود.

وی اظهار داشت: گرامیداشت سالروز شهادت امام صادق (ع) و شهدای گمنام استان و گرامیداشت شهدای هسته ای کشور، رابطه معنا داری که بین شهدای هسته ای و گمنام استان وجود دارد، از جمله اهداف این مراسم است.

وی از میزبانی گلستان از 75 شهید گمنام خبر داد.

گلستان در دوران دفاع مقدس چهار هزار شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده است.

کد مطلب 1694679

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