یادواره شهدای هسته ای کشور در گرگان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابوالحسن میرکریمی در این زمینه افزود: این مراسم ساعت 16 و 30 دقیقه عصر چهارشنبه همزمان با سالروز شهادت صادق آل محمد (ص) در تپه نورالشهداء گرگان برگزار می شود.

وی اظهار داشت: گرامیداشت سالروز شهادت امام صادق (ع) و شهدای گمنام استان و گرامیداشت شهدای هسته ای کشور، رابطه معنا داری که بین شهدای هسته ای و گمنام استان وجود دارد، از جمله اهداف این مراسم است.

وی از میزبانی گلستان از 75 شهید گمنام خبر داد.

گلستان در دوران دفاع مقدس چهار هزار شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده است.