تعمیر مشعل پالایشگاه اول پارس جنوبی در کمتر از 24 ساعت

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس تعمیرات پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی از تعمیر مشعل پالایشگاه اول خبر داد و گفت: تعمیر و عملیات جوش‌کاری و بازرسی مشعل یکی ازموارد مهم و حساس تعمیرات اساسی پالایشگاه اول بود که می‌بایست در بازه توقف کلی انجام شود که این کار بزرگ با عنایت حق تعالی و همت و تلاش شبانه‌روزی همه گروه‌های تعمیراتی، بازرسی فنی، ایمنی و بهره‌برداری فاز یک، طبق برنامه‌ی زمان‌بندی، بدون حادثه و با دقت انجام و در مدت زمان کم‌تر از 24 ساعت مشعل مورد نظر در سرویس قرارداده شد.

اکبر غلامی اظهار داشت: به‌دلیل این‌که یکی از مشعل‌های فاز یک توسط پیمان‌کار مجری در حال جابه‌جایی می‌باشد، عملا پالایشگاه با یک مشعل در سرویس بوده که این موضوع باعث شد در کم‌ترین زمان ممکن و با تلاش بی‌وقفه‌ی کلیه‌ی کارکنان زحمت‌کش پالایشگاه اول، مشعل دیگر تعمیر شود.

وی افزود: نداشتن سازه و استراکچر مهارکننده، مشعل فاز یک را از دیگر مشعل‌های مجتمع متمایز می‌کند که این مهم، سختی و حساسیت کار را هم از لحاظ ایمنی و هم به‌جهت ایجاد کارگاه در ارتفاع، دوچندان می‌کرد، که با رعایت کلیه‌ی نکات و مقررات ایمنی و بررسی همه‌ی جوانب خطر با برگزاری جلسه مربوطه به حول و قوه‌ی الهی، طبق فرآیند از قبل تهیه شده به پایان رسید.

ارتباط مستقیم خطوط تلفن منطقه ویژه پارس با خطوط مخابرات نفت ایران



مدیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از برقراری ارتباط مستقیم خطوط تلفن این سازمان با خطوط مخابرات نفت ایران خبر داد و تصریح کرد: با توجه به اتصال مراکز مخابراتی سازمان به مراکز مخابرات شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، از این پس از طریق تلفن های داخلی سازمان با استفاده از یک پیش شماره، امکان تماس مستقیم با خطوط پنج شماره ای صنعت نفت میسر شده است.

احمد سلیمانی ادامه داد: با توجه به اینکه این ارتباط از مخابرات کشوری مستقل می باشد، حتی در صورت قطع ارتباط فیبر نوری زیرساخت در سطح منطقه ویژه پارس، امکان تماس تلفنی در این سازمان همچنان برقرار خواهد ماند. این مهم، در راستای تحقق یکی از مهمترین الزامات پدافند غیرعامل انجام شده است. مدیریت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان منطقه ویژه پارس، در راستای انجام رسالت و ماموریت این سازمان در خصوص تامین زیرساخت های ارتباطی و اطلاعاتی پایدار و ایمن و رعایت الزامات پدافند غیرعامل، طرح های مختلفی در دست بررسی و اجرا دارد.

منطقه ویژه پارس و گناوه در صدر جدول لیگ ووشوی استان بوشهر



تیم های ووشوی منطقه ویژه پارس و گناوه در صدر جدول مسابقات باشگاه های استان بوشهر، جام خلیج فارس، ایستادند. مسابقات لیگ ووشوی باشگاه های استان بوشهر، جام خلیج فارس، به میزبانی امور ورزش سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در مجموعه ورزشی خلیج نایبند عسلویه در حال برگزاری است. مراسم افتتاحیه این مسابقات با حضور حیدری دبیر فدراسیون ووشو کشور، جهانگیری مربی و داور بین المللی، صالح احمدی معاون مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر، بخشدار و شهردار عسلویه در محل یاد شده برگزار شد.

در این مسابقات، 10 تیم، کنگان، جم، دیر، گناوه، برازجان، بوشهر الف و ب، اهرم، خورموج و منطقه ویژه پارس در قالب دو گروه با هم رقابت می کنند. تیم ووشوی منطقه ویژه پارس با کسب 9 امتیاز در صدر گروه اول و تیم ووشوی گناوه نیز با کسب 6 امتیاز در صدر گروه دوم ایستاده اند. تیم ووشوی استان بوشهر به مدت شش روز (از روز 24 تا 29 شهریورماه) اردوی آماده سازی خود را در عسلویه به میزبانی منطقه ویژه پارس آغاز می کند.

اعضای شورای پژوهش و فناوری سازمان منطقه ویژه پارس منصوب شدند



با صدور احکام جداگانه ای از سوی مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس ،اعضای شورای پژوهش و فناوری سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس را به مدت یکسال منصوب کرد.

مسعود نصوری در احکامی جداگانه آقایان غلامرضا غریبی ،عباس دولتی زاده،سید محی الدین جعفری ، محسن علیخانی،وحید مفتخر، مجید بحرانی،محمدنوروزی فرد،حمیدرضا جهانی، حجت الله فریدونی، علی احمدزاده، سیدغلامرضا حسینی،علی بقایی،غلامرضانبی بیدهندی، سیدمحمد شبیری، ایرج نبی پور، حسن هویدی،خسروآیین جمشید،جابر قاسمی،رضا آذین و سرکا خانم رویا طباطبایی را به عنوان اعضای شورای پژوهش و فناوری سازمان منطقه ویژه پارس منصوب کرد.

امضای قرارداد مرحله دوم افزایش ظرفیت سکوهای فاز یک پارس جنوبی



قرارداد اجرای پروژه "مرحله دوم افزایش ظرفیت سکوهای فراساحل فاز یک پارس جنوبی" میان شرکت پتروپارس و شرکت IGC به امضا رسید. بر اساس این قرارداد٬ شرکت IGC به عنوان پیمانکار٬ متعهد شد حداکثر در مدت 60 روز در زمینه فعالیت های اجرایی لازم در قالب پروژه یاد شده اقدام کند. تولید فاز یک هم اکنون برابر با یک‌هزار MMSCFD (میلیون فوت مکعب در روز) از مجموع سکوهای SPD1 و SPD2 است و با اجرای این پروژه، امکان تولید یک‌هزار MMSCFD از سکوی SPD1 به تنهایی فراهم می شود.

با اجرای مرحله دوم پروژه افزایش ظرفیت سکوهای فراساحل فاز یک پارس جنوبی، مقدمه لازم برای جدا کردن سکوی SPD2 از فاز یک پارس جنوبی و انتقال گاز تولیدی آن به فاز 19 پارس جنوبی فراهم و حفاری چهار حلقه چاه جدید روی سکوی SPD1 نیز از سوی کارفرما انجام می شود.