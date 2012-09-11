اردن از سد استرالیا گذشت/ نخستین پیروزی شاگردان "حمد"

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های اردن و استرالیا از ساعت 20:30 امروز سه شنبه برگزارکننده آخرین دیدار هفته چهارم از مرحله چهارم و نهایی مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا بودند.

این بازی که در ورزشگاه ملک عبدالله شهر امان برگزار شد در پایان به برتری 2 بر یک تیم اردن انجامید تا این تیم با چهار امتیاز به رده دوم جدول گروه B مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا صعود کند.

برای تیم اردن در این دیدار خانگی حسن عبدالفتاح (48 - پنالتی) و عامر ذیب (73) موفق به گلزنی شدند و آرچی تامپسون در دقیقه 85 تنها گل استرالیا را به ثمر رساند. این نخستین پیروزی شاگردان "عدنان حمد" در مسابقات انتخابی جام جهانی است.

استرالیا از سه بازی تنها 2 امتیاز کسب کرده و رتبه چهارم جدول رده بندی گروه B مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا را در اختیار دارد. در این گروه ژاپن با 10 امتیاز از چهار بازی صدرنشین است. ژاپن امروز موفق شد شکست یک بر صفر را به تیم عراق تحمیل کند.